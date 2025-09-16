«Горячий массаж довёл до суда»: Москвич едва не сгорел в спа-салоне
35-летний житель Московской области выбрал в череповецком спа-салоне процедуру «Тёплые камни» для релаксации. Однако во время сеанса массажистка проявила неосторожность и приложила к телу клиента чрезмерно горячие камни. Это действие причинило мужчине ожоги второй степени. Подробности сообщает пресс-служба судов Вологодской области.
Лечение последствий заняло у пострадавшего около месяца. Травмы сорвали его планы: он не смог принять участие в важных теннисных соревнованиях. Из-за этого мужчина подал иск в суд против владельцев заведения.
Череповецкий городской суд детально изучил материалы дела и принял решение частично удовлетворить исковые требования. Суд постановил взыскать со спа-салона компенсацию морального вреда в размере 130 000 рублей.
Помимо этого, ответчик должен возместить клиенту расходы на лекарственные препараты и покрыть все судебные издержки. Дополнительно на салон наложили административный штраф за нарушение закона «О защите прав потребителей».
Ранее в Татарстане влиятельный врач избежала наказания за наезд на пешехода.
Читайте также: