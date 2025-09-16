«Горячий массаж довёл до суда»: Москвич едва не сгорел в спа-салоне

16 сентября 2025, 10:04

Череповецкий спа-салон выплатит жителю Подмосковья компенсацию за ожоги

Фото: Istock/PeopleImages

35-летний житель Московской области выбрал в череповецком спа-салоне процедуру «Тёплые камни» для релаксации. Однако во время сеанса массажистка проявила неосторожность и приложила к телу клиента чрезмерно горячие камни. Это действие причинило мужчине ожоги второй степени. Подробности сообщает пресс-служба судов Вологодской области.