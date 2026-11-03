Вспышка лихорадки денге произошла в США
В американском штате Флорида зафиксировали 485 случаев заражения лихорадкой денге, не связанных с поездками. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.
Порядка 95% заболевших приходятся на район Тампа-Бэй. С 18 по 24 октября власти зафиксировали еще 60 новых случаев. В конце сентября в связи с распространением инфекции в округах Хиллсборо, Паско и Пинеллас ввели режим ЧС — это позволило быстрее закупать и распылять инсектициды. В Хиллсборо чрезвычайное положение продлили из-за продолжающейся передачи вируса. При этом завозные случаи учитываются штате отдельно: с начала года во Флориде их зарегистрировали более 300.
Лихорадка Денге — вирусная инфекция, которую переносят комары рода Aedes, в том числе желтолихорадочный и азиатский тигровый. Болезнь проявляется в виде высокой температуры, сильных болях в мышцах и суставах, тошноты и сыпи, а в тяжелых случаях грозит опасными осложнениями и летальным исходом. В отличие от многих других комаров, переносчики денге в основном активны днем и размножаются в теплой влажной среде, откладывая яйца в емкости со стоячей водой — им хватает даже небольшого количества влаги.
Жителей просят регулярно осматривать участки, сливать воду из цветочных горшков, старых шин и других емкостей и закрывать резервуары. Специалисты усилили обработку территорий инсектицидами с земли и воздуха и проверяют места размножения комаров.
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