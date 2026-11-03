Вспышка лихорадки денге произошла в США

03 ноября 2026, 12:07

NYP: во Флориде выявили 485 случаев лихорадки денге

Фото: iStock/nechaev-kon

В американском штате Флорида зафиксировали 485 случаев заражения лихорадкой денге, не связанных с поездками. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.