Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована у сотрудников крупного мясокомбината

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В инфекционные стационары Москвы поступили сотрудники Черкизовского мясокомбината, заболевшие острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Отмечается, что ведомство продолжает проводить эпидемиологическое расследование по факту заболевания сотрудников мясокомбината ОКИ. На данный момент в инфекционные отделения столичных больниц доставлен 31 заболевший. Все они употребляли в пишу обеденные блюда в закрытой столовой на предприятии.
Там специалисты взяли суточные пробы готовых блюд, сырья, воды, а также смывы с поверхностей, рук и одежды персонала.
Во время проведения расследования были изъяты продукты без маркировки и с истёкшим сроком годности общим весом 793 килограмма.
В настоящее время Черкизовский мясокомбинат опечатан, а столовая закрыта из-за выявленных нарушений санитарного законодательства России.
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Там специалисты взяли суточные пробы готовых блюд, сырья, воды, а также смывы с поверхностей, рук и одежды персонала.
Во время проведения расследования были изъяты продукты без маркировки и с истёкшим сроком годности общим весом 793 килограмма.
В настоящее время Черкизовский мясокомбинат опечатан, а столовая закрыта из-за выявленных нарушений санитарного законодательства России.
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Анастасия Чинкова