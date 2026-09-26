Вспышку кори зафиксировали на территории школы в Петербурге
В Санкт‑Петербурге Роспотребнадзор расследует вспышку кори в средней школе № 717 Невского района. По данным межрегионального управления ведомства, зафиксированы пять случаев заболевания.
Согласно сообщению пресс‑службы, корь выявили у учащихся ГБОУ СОШ № 717 в период с 23 по 24 сентября 2026 года. Сразу после этого специалисты Роспотребнадзора приступили к санитарно‑эпидемиологическому расследованию.
Для сдерживания распространения инфекции в школе и по адресам проживания заболевших проводят комплекс необходимых мер. В Роспотребнадзоре уточнили, что выявили всех контактных лиц и установили за ними медицинское наблюдение. Также организована вакцинация. Учеников и сотрудников, которые не переболели корью и не имеют прививки, временно отстранили от занятий.
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