Вспышку кори зафиксировали на территории школы в Петербурге

26 сентября 2026, 00:20

Фото: iStock/hxdbzxy

В Санкт‑Петербурге Роспотребнадзор расследует вспышку кори в средней школе № 717 Невского района. По данным межрегионального управления ведомства, зафиксированы пять случаев заболевания.