Вспышку норовируса зафиксировали в детском лагере Башкирии
Оздоровительный комплекс «Уральские зори» (лагерь при металлургическом комбинате) временно прекратил работу на шесть суток после того, как 16 детей заразились норовирусом. Об этом сообщили в главном управлении службы судебных приставов по региону.
Инфекцию, по предварительным данным, распространил один из поваров учреждения. Сотрудников детского лагеря признали виновными в нарушении санитарных норм.
В главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Республике Башкортостан подчеркнули, что выявленные нарушения создавали непосредственную угрозу жизни и здоровью детей. В рамках принятых мер лагерь опечатали.
Сотрудники ФССП контролируют ситуацию и следят за тем, чтобы деятельность оздоровительного комплекса не возобновилась до устранения всех нарушений и выполнения предписаний надзорных органов. Информация о состоянии пострадавших детей уточняется.
