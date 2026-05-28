Вспышку норовируса зафиксировали в детском лагере Башкирии

В Башкирии 16 детей заразились норовирусом
Оздоровительный комплекс «Уральские зори» (лагерь при металлургическом комбинате) временно прекратил работу на шесть суток после того, как 16 детей заразились норовирусом. Об этом сообщили в главном управлении службы судебных приставов по региону.



Инфекцию, по предварительным данным, распространил один из поваров учреждения. Сотрудников детского лагеря признали виновными в нарушении санитарных норм.

В главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Республике Башкортостан подчеркнули, что выявленные нарушения создавали непосредственную угрозу жизни и здоровью детей. В рамках принятых мер лагерь опечатали.

Сотрудники ФССП контролируют ситуацию и следят за тем, чтобы деятельность оздоровительного комплекса не возобновилась до устранения всех нарушений и выполнения предписаний надзорных органов. Информация о состоянии пострадавших детей уточняется.

Александр Огарёв

