Вспышку норовируса зафиксировали в детском лагере Башкирии

28 мая 2026, 00:03

В Башкирии 16 детей заразились норовирусом

Фото: istockphoto/peterscode

Оздоровительный комплекс «Уральские зори» (лагерь при металлургическом комбинате) временно прекратил работу на шесть суток после того, как 16 детей заразились норовирусом. Об этом сообщили в главном управлении службы судебных приставов по региону.