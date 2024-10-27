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Вспышку сальмонеллеза зафиксировали под Оренбургом

Под Оренбургом 16 человек заболели сальмонеллезом после обеда в общепите
27 октября 2024, 22:50
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В Оренбургской области шестнадцать человек заболели сальмонеллезом и попали в больнице после обеда в одном из общепитов города Новотроицка. Об этом сообщает региональное СУ СКР в своем телеграм-канале. Отмечается, что состояние пациентов сейчас оценивают как удовлетворительное.
«По факту отравления 16 жителей Новотроицка в одном из предприятий общественного питания города организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении ведомства.
По информации СК, среди 16 госпитализированных есть и дети, все они попали в больницу после того, как пообедали в одном из пунктов общественного питания Новотроицка.



Ведомство уточняет, что работников и руководителей общепита уже опросили, а также изъяли всю документацию по поставкам, назначены экспертизы. Свою проверку организовала и оренбургская прокуратура.

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#питание
#продукты
На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5 баллов
27 октября 2024, 21:55

Фото: iStock/SteveCollender

В провинции Адана на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий ЧС. Подземные толчки, по данным ведомства, фиксировались в районе Козан в 20:06 по мск, а очаг землетрясения залегал на глубине в 20 километров.
Министр МВД Турции Али Ерликая также подтвердил информацию, заявив, что власти начали обход территории в провинции Адана в поисках возможных последствий. По его информации, подземные толчки чувствовали даже в соседних провинциях.
«AFAD и все команды наших соответствующих учреждений немедленно приступили к изучению местности. На данный момент никакой негативной ситуации нет», — написал он на своей странице в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что землетрясение до трех баллов произошло у берегов Камчатки в Тихом океане с показателем в эпицентре в 4,7 баллов. По оценкам специалистов, в некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов.

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#землетрясение
#землетрясения
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Глава медиахолдинга Readovka Костылев доставлен в больницу в Москве
27 октября 2024, 18:30

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Руководителя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в больницу в Москве, информируют коллеги журналиста в Telegram-канале редакции. Уточняется, что несчастный случай произошел в Смоленской области.
«Алексей в ходе рабочего визита в «Многодетные деревни» собирался навестить семью Морозовых, которую он не видел около недели, чтобы посмотреть, как она обживается на новом месте и спросить, нужна ли какая-то помощь», — говорится в публикации холдинга.

Перед этим журналист был доставлен в смоленскую областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, за что россиянин поджег собственную мать в Ижевске. Возбуждено дело о покушении на убийство.

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#россия
#москва
#россияне
#журналисты
#новости
#госпитализация
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Бывший президент Боливии Моралес заявил о вооруженной попытке его задержания
27 октября 2024, 18:30

Фото: iStock/A_N

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что правительство пыталось его задержать. Об этом написал в своих соцсетях, прикрепив видео, на котором якобы запечатлен этот момент. На кадрах видно, как экс-президент сидит в машине, по которой ведется стрельба, а у водителя заметна кровь на затылке.
«Такой была попытка задержания по указанию правительства», — говорится в подписи к видео.
Ранее издание El Deber сообщило, что прокуратура пытается добиться ордера на задержание Моралеса, так как он не явился на допрос по делу о растлении школьницы и торговле людьми. Уточнялось, что семья девочки познакомила ее с Моралесом, чтобы она смогла работать и развиваться в госсекторе, однако вскоре несовершеннолетняя забеременела от него.

До этого сообщалось, что Боливия заинтересована в присоединении к БРИКС, поскольку видит в этом объединении альтернативу для новой организации мира и возможности для изменений развивающихся стран.

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#семья
#задержание
#прокуратура
#видео
#боливия
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Россиянин поджег собственную мать за обвинения в безделье
СК: жителя Ижевска задержали за поджог матери после обвинений в безделье
27 октября 2024, 18:12

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Жителя Ижевска задержали за покушение на убийство собственной матери, он избил ее, а после поджег на ней одежду. Об это сообщает СУ СКР по Удмуртии. По информации телеграм-канала SHOT, мужчина напал на пенсионерку после того, как та назвала его иждивенцем.
По данным следствия, все произошло 19 октября, когда мужчина сидел дома и выпивал, чем спровоцировал ссору с матерью. Во время конфликта он набросился на нее, избил, а после поджег на ней одежду. Женщину увезли в больницу с ожогами 2-й и 3-й степени.

Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство. Мужчину задержали, следователи рассчитывают через суд отправить его в СИЗО на время следствия.

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360.ru: у крановщицы произошел инсульт в Москве на сорокаметровой высоте
27 октября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Iulianna Est

На сорокаметровой высоте у машинистки башенного крана произошел инсульт в Москве, передает телеканал «360», ссылаясь на источник. Пациентка в сознании, ей оказывают помощь. Известно, что ей 40 лет.
Похожий случай произошел неделей ранее в Петербурге, где у крановщика случилась паническая атака на большой высоте. Все случилось на Октябрьской набережной, где строится высотный жилой дом. Коллега крановщика хотел попасть в кабину, но тот заперся изнутри, отказавшись спуститься. Мужчине пришли на помощь спасатели, спустив его на землю при помощи альпинистского снаряжения.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы на МКАД опрокинулся грузовик. Сейчас там работают экстренные службы.

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#россия
#россияне
#москва
#инсульт
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Дептранс: на МКАД в юго-восточной части Москвы опрокинулся грузовик
27 октября 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Nataliya Rodina

На МКАД в юго-восточной части столицы опрокинулся грузовик, проинформировали в Дептрансе Москвы. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства. Инцидент произошел на внешней стороне 19 километра в районе Бесединского моста.
«На внешней стороне 19 километра МКАД (в районе Бесединского моста) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сказано в публикации.

В отрезке в 4,5 километра затруднено движение, резюмировали в Дептрансе.

Похожий инцидент произошел в Челябинской области, где на трассе М5 Уфа — Челябинск случилось ДТП с тремя большегрузами.

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При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставрополье пострадали четыре человека

112: самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае

Упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался почти 38 лет
#мир
#россия
#москва
#мкад
#дтп
#новости
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При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставрополье пострадали четыре человека
27 октября 2024, 17:32

Фото: istockphoto/DmyTo

Четыре человека пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае, проинформировали в МЧС России. Трое пострадавших госпитализированы.
Перед этим Telegram-канал 112 публиковал информацию о жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставрополье, уточнялось состояние пятерых находящихся на борту человек.

Накануне сотрудники МЧС сообщали об обнаружении тела четвертого человека, находящегося на борту вертолета, упавшего в Кировской области.

Трагедия унесла жизни врача, двух фельдшеров и пилота. Уточнялось, что техника использовалась почти 38 лет, а в последнее время ее предоставляла различным организациям «Вяткавиа».

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В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных

Шестеро заключенных сбежали из липецкой колонии 26 октября 2024: где задержали, куда хотели сбежать, подробности

В России произошел очередной побег заключенных
#мир
#россия
#мчс
#самолёты
#крушение
#новости
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В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных
В Чите и Приамурье задержали двоих из четырех пропавших из колонии осужденных
27 октября 2024, 17:19

Фото: iStock/blinow61

Двоих из четырёх пропавших в Забайкалье осуждённых задержали в Чите и Амурской области. Об этом сообщили РИА Новости в региональном УФСИН.
В сообщении ведомства говорится, что физическая сила и специальные средства к беглецам не применялись. Согласно информации источника, заключенных доставляют в помещение для нарушителей исправительного центра города Нерчинска.

Напомним, сегодня, 27 октября, в Забайкалье четверо заключенных сбежали из исправительного центра №1 в Нерчинске. Было установлено, что среди беглецов есть осужденные за кражи, грабежи и насилие против представителей власти.

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#тюрьма
#преступники
#забайкальский край
#полицейские
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112: самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае
27 октября 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Vladimir Volovodov

Самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае, передает Telegram-канал 112. Уточняется состояние пяти человек, находящихся на борту, добавили авторы публикации.
Накануне сообщалось, что в Кировской области упал вертолет санитарной авиации. Крушение унесло жизни четырех человек, находящихся на борту: двух фельдшеров, пилота и врача.

Позже выяснилось, что винтокрылую машину эксплуатировали практически 38 лет. Технику создали в Польше, затем ею пользовались советские Военно-воздушные силы, а позже отдали Добровольному обществу содействия армии, авиации и российскому флоту.

В последнее время Ми-2 был медицинским вертолетом «Вяткавиа». Компания предоставляла технику различным организациям, в том числе и спасательным.

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#мир
#россия
#самолёты
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