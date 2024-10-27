Вспышку сальмонеллеза зафиксировали под Оренбургом

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В Оренбургской области шестнадцать человек заболели сальмонеллезом и попали в больнице после обеда в одном из общепитов города Новотроицка. Об этом сообщает региональное СУ СКР в своем телеграм-канале. Отмечается, что состояние пациентов сейчас оценивают как удовлетворительное.
«По факту отравления 16 жителей Новотроицка в одном из предприятий общественного питания города организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении ведомства.По информации СК, среди 16 госпитализированных есть и дети, все они попали в больницу после того, как пообедали в одном из пунктов общественного питания Новотроицка.
Ведомство уточняет, что работников и руководителей общепита уже опросили, а также изъяли всю документацию по поставкам, назначены экспертизы. Свою проверку организовала и оренбургская прокуратура.
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