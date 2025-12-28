Из элитной квартиры в Москва-Сити у блогера-миллионера изъяли искалеченного львёнка
Прокуратура Москвы начала проверку из-за ненадлежащего содержания львёнка в квартире в комплексе Москва-Сити. Пресс-служба ведомства сообщает, что блогер-миллионер передал двухмесячного детёныша волонтёрам.
Ветеринары во время осмотра обнаружили у львёнка множественные травмы: переломы трёх конечностей, повреждение позвоночника и сильное истощение костной ткани. Специалисты считают, что эти увечья стали следствием ненадлежащих условий содержания и кормления.
В рамках проверки прокуратура совместно с Департаментом природопользования оценит, как владелец соблюдал закон об ответственном обращении с животными. Эксперты установят законность приобретения и содержания дикого зверя и проверят действия владельца по статье о жестоком обращении с животными.
Сейчас львёнок проходит необходимое лечение и реабилитацию. Специалисты продолжают наблюдать за его состоянием.
Читайте также: