Из элитной квартиры в Москва-Сити у блогера-миллионера изъяли искалеченного львёнка

28 декабря 2025, 10:26

Прокуратура Москвы начала проверку по факту ненадлежащего содержания львёнка

Фото: Istock/Borneograv Pic

Прокуратура Москвы начала проверку из-за ненадлежащего содержания львёнка в квартире в комплексе Москва-Сити. Пресс-служба ведомства сообщает, что блогер-миллионер передал двухмесячного детёныша волонтёрам.