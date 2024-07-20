Губернатор Голубев: За ночь над Ростовской областью сбиты 26 украинских БПЛА

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В ночь на 20 июля над территорией Ростовской области дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 26 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что более десятка БПЛА были сбиты на севере области. К счастью, обошлось без пострадавших. К месту падения обломков беспилотников выехали правоохранители и сотрудники аварийных служб. По предварительным данным, наземные объекты повреждений в результате атаки не получили.
Не умея добиться никаких успехов в ходе боевых действий, киевский режим активно использует террористические методы, ежедневно обстреливая и атакуя с помощью дронов мирные города и объекты на территории российских регионов.
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Александр Бойцов