ВСУ атаковали движущийся автомобиль у белгорода, пострадал мужчина

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Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль под Белгородом. В результате атаки пострадал участник белгородской территориальной самообороны. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел в селе Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшего мужчину доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Там у него диагностировали осколочное ранение ноги, оказали медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.
Ранее Гладков также сообщал, что при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала восьмилетняя девочка из села Никольское Белгородского района. Там же погиб местный житель.
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Элина Позднякова