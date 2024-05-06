Выросло число пострадавших при обстреле ВСУ в Белгородской области

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Число пострадавших при атаке украинскими беспилотниками Белгородской области возросло до 42 человек, среди которых три ребёнка. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Александр Кузнецов.
Он подчеркнул, что состояние четверых пострадавших оценивается как тяжёлое. Ещё 26 человек находятся в состоянии средней тяжести.
Госпитализация потребовалась 32 пострадавшим, включая детей. В настоящее время амбулаторную медицинскую помощь получили 10 человек.
Напомним, что утром 6 мая украинские беспилотники ударили по легковому автомобилю и двум «ГАЗелям», которые везли сотрудников предприятия «Агро-Белогорье» на работу. В результате этого от полученных травм скончались семь человек.
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Госпитализация потребовалась 32 пострадавшим, включая детей. В настоящее время амбулаторную медицинскую помощь получили 10 человек.
Напомним, что утром 6 мая украинские беспилотники ударили по легковому автомобилю и двум «ГАЗелям», которые везли сотрудников предприятия «Агро-Белогорье» на работу. В результате этого от полученных травм скончались семь человек.
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Анастасия Чинкова