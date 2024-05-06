Губернатор Гладков предложил защищать заводы Белгородской области системой РЭБ

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Заводы и агропромышленные комплексы Белгородской области необходимо защищать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе совещания правительства.
По его словам, данная инициатива будет рассмотрена оперативным штабом по защите промышленных объектов и агропромышленных комплексов. Также необходимо сформулировать рекомендации хозяйствующим субъектам.
Ранее в понедельник появилась информация, что украинские беспилотники атаковали «ГАЗель», в которой ехали сотрудники одного из крупнейших российских производителей свинины ГК «Агро-Белогорье». Инцидент произошёл в Борисовском районе Белгородской области. В результате, от полученных травм скончались семь человек, ещё 30 пострадали.
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Анастасия Чинкова