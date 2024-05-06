Над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО «Вампир»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили семь снарядов РСЗО «Вампир» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 16.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили семь реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что заводы и агропромышленные комплексы Белгородской области необходимо защищать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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