ВСУ атаковали электроподстанцию в российском регионе

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На электроподстанции в Пологах Запорожской области в результате атаки украинских БПЛА, произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, в большей части Пологовского района прекращено электроснабжение. На место происшествия направлены экстренные службы, идут восстановительные работы.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Прежде сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку дронами на российские регионы. Больше всего вражеских беспилотников пришлось на Ростовскую область. Все БПЛА противника были уничтожены. Инфраструктура не повреждена.
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По предварительной информации, пострадавших нет.
Прежде сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку дронами на российские регионы. Больше всего вражеских беспилотников пришлось на Ростовскую область. Все БПЛА противника были уничтожены. Инфраструктура не повреждена.
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Анастасия Хохлова