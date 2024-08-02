ВСУ атаковали гражданских во время эвакуации из ДНР

Фото: istockphoto / Irina Piskova
Украинские военные использовали беспилотники-камикадзе для атаки мирных жителей, эвакуировавшихся из Раздоловки в Донецкой народной республики (ДНР) на подконтрольные России территории, информирует РИА Новости.
По словам беженца, которому удалось спастись, при выходе из деревни жителям сказали следовать за беспилотником, который их выведет. На тот момент они не знали, что в деревню вошли российские войска. Когда они покинули населенный пункт, беспилотник начал преследовать жителей, а затем ударил рядом с ними.
Ранее российские следователи сообщили о начале расследования новых преступлений, совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил Следственный комитет России (СКР).
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«Они знали, по сути, что мы – гражданские. Мы не были в форме, ничего, просто гражданские вещи. Почему они это решили сделать? Ну, может, от того, что мы не пошли на ту сторону», – поделился размышлениями один из участников эвакуировавшейся группы.
Ранее российские следователи сообщили о начале расследования новых преступлений, совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил Следственный комитет России (СКР).
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Александр Климов