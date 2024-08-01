«Военный осведомитель» показал фото истребителя F-16 в небе над Львовом

Фото: istockphoto/KuntalSaha
Появились свидетельства того, что первые истребители F-16, переданные Киеву Западом, уже появились на Украине. Один из самолётов замечен пролетающим в небе над Львовом.
Соответствующую фотографию опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель». На снимке отчётливо виден силуэт самолёта, обводами очень напоминающего F-16, который пролетает над башней с развевающимся украинским флагом.
Ранее западные СМИ писали, что Украина получила первые шесть истребителей-бомбардировщиков F-16 от Нидерландов. Кроме того, свои самолёты обещала поставить Киеву Дания. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, не будут приближаться непосредственно к зоне боевых действий из-за опасности российской противовоздушной обороны.
Читайте также:
Стало известно, откуда и сколько истребителей F-16 поставили на Украину
Подоляк: Киев не будет комментировать поступление на Украину истребителей F-16
Украина совершила первые боевые вылеты на истребителях F-16
Александр Бойцов