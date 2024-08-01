«Военный осведомитель» показал фото истребителя F-16 в небе над Львовом

В первой половине 2024 года Украина направила более половины своего государственного бюджета на военные нужды, сообщает ТАСС. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. По его данным, общие расходы бюджета составили 1 935,3 миллиарда гривен (примерно $46,8 миллиарда), из которых на оборону ушло 50,9%.