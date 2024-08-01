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Пленный ВСУ: колумбийские наемники бросили нас без еды и воды

01 августа 2024, 10:30
Фото: istockphoto / Irina Piskova

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Колумбийские наёмники бросили на позициях украинских военнослужащих, которые находились там без еды и воды в течение 10 дней, сообщил ТАСС военнопленный ВСУ Виталий Поплавский.
В результате украинские военные были вынуждены сдаться в плен.

«Пришли колумбийцы. Один из них забрал нас примерно в два часа ночи и привёл на позиции. На следующий день они уехали, а мы остались там. Так мы провели 10 дней: у нас не было ни еды, ни воды, всё было разрушено. 28 числа нас взяли в плен», — сообщил он в видео, предоставленном Министерством обороны РФ.



Поплавский сообщил, что находится в плену в группировке «Север», где условия содержания хорошие.

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«Принципиально изменилось»: Что стало с Минобороны и СВО после назначения Белоусова
Военкор Живов рассказал об изменениях на фронте после назначения Белоусова
01 августа 2024, 11:41

Фото: сайт Кремля

Указом президента России Владимира Путина от 14 мая 2024 года Андрей Белоусов был назначен министром обороны.
О том, какие изменения на фронте произошли после смены главы ведомства, рассказал военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1».

После назначения Белоусова министром обороны изменений на фронте ждать не следует, поскольку это человек, в первую очередь отвечающий за корректное функционирование всего хозяйства Минобороны. В настоящее время это самое крупное ведомство, бюджет которого составляет несколько триллионов рублей.

Непосредственно за фронт отвечает начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, уточнил Живов.

В настоящее время Белоусов занимается аудитом работы предыдущей команды, а также организацией здравого функционирования самого министерства. Это, в том числе, касается поставок военной техники, экипировки, средств РЭБ, беспилотников и т.д. Но это достаточно длительные процессы, подчеркнул военкор, поэтому почувствовать изменения удастся не сразу.

Также собеседник «Радио 1» уточнил, что первые серьёзные перемены в техническом оснащении будут ощущаться через полгода-год после начала работы нового министра. Перемены в области оснащения и выплат – в течение трех-шести месяцев.
«Сейчас уже какие-то позитивные изменения ощущаются. В частности, принципиально изменилось отношение Министерства обороны в плане общения. Если раньше общение проходило очень тяжело, то сейчас команда министерства открыта к диалогу, с удовольствием со всеми встречается, помогает развивать различные разработки. То есть, принципиально изменилась конструкция работы боевых подразделений и администрации министерства», – отметил Живов.

В заключение он подчеркнул, что бюрократическая работа ежедневно становится всё более конструктивной. Если же говорить об изменениях на фронте, в жизни конкретного военного, то, во-первых, это не только вопрос к Белоусову, а, скорее, к Герасимову, а, во-вторых, первые серьёзные изменения следует ждать через полгода-год после назначения министра.

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Эксперт рассказал, что переданные Украине истребители F-16 представляют угрозу
Эксперт Горбачев: переданные Украине истребители F-16 представляют угрозу
01 августа 2024, 10:40

Фото: iStock/TebNad

Исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев заявил, что истребители F-16, как возможные носители дальнобойного, в том числе и ядерного оружия, представляют угрозу. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что Вашингтоном принято решение, что истребители будут снабжаться большим спектром боеприпасов. По его словам, это не только ракеты, работающие в ближней зоне, в том числе ПВО, но и ракеты, которые могут достигать глубины России.

Эксперт добавил, что 50 истребителей, которые Киев может получить, – это немалое количество.

«В случае начала применения авиации боевые потери будут восполняться скрытно из состава вооруженных сил государств НАТО», — заключил Горбачев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.

В Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#ракеты
#киев
#истребители
#пво
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В подполье рассказали, откуда на Украину прибыла большая часть наёмников
Подполье: Большинство наёмников прибыло на Украину из бывших республик СССР
01 августа 2024, 10:20

Фото: istockphoto/Ildar Imashev

Наёмники, принимавшие участие в украинском конфликте, больше ценятся в западных частных военных компаниях. В настоящее время в рядах ВСУ воюют большей частью наёмники из бывших советских республик и стран почившего Варшавского договора.
Об этом рассказал ТАСС координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, наибольшее количество информации о наёмниках поступает из областных центров. Они предпочитают не селиться вместе большими группами, так как понимают, что население Украины считает их захватчиками.

Представитель сопротивления сообщил, что в городах наёмники расселяются по частным квартирам, носят гражданскую одежду и стараются не привлекать к себе внимание. Всех «солдат удачи» можно разделить на две категории: бойцы и специалисты. С бойцами всё понятно, они воюют на передовой. Специалисты занимаются обучением украинских военных технологиям: взрывному делу и устранению отдельных людей, заключил Лебедев.

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#специалисты
#население
#солдат
#наемники
#украина
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«Военный осведомитель» показал фото истребителя F-16 в небе над Львовом
01 августа 2024, 08:41

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Появились свидетельства того, что первые истребители F-16, переданные Киеву Западом, уже появились на Украине. Один из самолётов замечен пролетающим в небе над Львовом.
Соответствующую фотографию опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель». На снимке отчётливо виден силуэт самолёта, обводами очень напоминающего F-16, который пролетает над башней с развевающимся украинским флагом.

Ранее западные СМИ писали, что Украина получила первые шесть истребителей-бомбардировщиков F-16 от Нидерландов. Кроме того, свои самолёты обещала поставить Киеву Дания. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, не будут приближаться непосредственно к зоне боевых действий из-за опасности российской противовоздушной обороны.






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#украина
#сми
#всу
#истребитель f-16
#небо
#львов
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Украинская артиллерия нанесла удар по Петропавловке и уничтожила целую улицу
Марочко: ВСУ нанесли удар по подконтрольному им населенному пункту Петропавловка
01 августа 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская артиллерия нанесла удар по подконтрольному ей населенному пункту Петропавловке и уничтожила целую улицу. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, в ходе контроля ситуации на Купянском направлении был зафиксирован обстрел ВФУ из РСЗО населенного пункта Петропавловка, который находится под контролем боевиков ВСУ.

«По поселку было выпущено около двух «пакетов» (порядка 70 ракет) либо с БМ-21 «Град» либо с RM-70 «Vampire», — рассказал эксперт.

Он отметил, что ошибка наводчика маловероятна, поскольку удары наносились с временным интервалом и пристрелочными выстрелами. По словам Марочко, была уничтожена целая улица. Эксперт предположил, что таким образом украинское командование создает буферную зону на пути наступления российских военных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#улица
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#обстрел
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ВСУ пытались уничтожить группу сдавшихся сослуживцев
Пленный Курков: ВСУ пытались дронами уничтожить группу сдавшихся сослуживцев
01 августа 2024, 07:14

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Военные Вооруженных сил Украины пытались дронами-камикадзе уничтожить сдавшуюся в плен группу сослуживцев на донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнопленного Дмитрия Куркова.
По его словам, командование отправило группу Куркова захватить пустую позицию на донецком направлении. Военные ВС РФ их обнаружили и начали обстреливать. Солдаты ВСУ под огнем добрались до позиции, однако обнаружили, что она не пустая, а возможности ее занять нет.

Отступить они не могли, поэтому приняли решение сдаться. Украинские военные спустились в подвал вместе с солдатами ВС РФ, где им оказали медицинскую помощь.

«Когда все мы уже оказались в подвале, его начали бомбить дроны-камикадзе, их было около пяти-шести штук. Они залетали, что привело к контузиям. Я не думаю, что русские сами себя обстреливали, наверное, это были украинские дроны», — рассказал Курков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Огневая поддержка НАТО с территории стран альянса Украине будет расценена как объявление войны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сопротивление: под Киевом поразили ж/д склады и места дислокации ВСУ
01 августа 2024, 06:21

Фото: iStock/aapsky

В Киевской области поразили ж/д склады и места дислокации ВСУ в районе Белой Церкви и Броваров. Об этом со ссылкой на участника пророссийского сопротивления Сергея Лебедева сообщает ТАСС. По данным подпольщика, около трех часов ночи раздались мощные взрывы.
«03:20. Белая Церковь, Киевская область. Прилет в стороне железнодорожных складов. Сильная детонация. <...> 03:22. Бровары, Киевская область. Прилет, скорее всего, в место дислокации», — пояснил Лебедев.
Ранее Сергей Лебедев сообщал, что бойцы ВС РФ нанесли удар по позициям боевиков «Кракена»* в Чугуеве Харьковской области. По его информации, удар был нанесен в 4:45 мск в среду, 31 июля. Согласно его данным, на месте удара также находились иностранные наемники.

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Артиллеристы ВС РФ уничтожают из «Гиацинта» огневые точки ВСУ — видео
01 августа 2024, 05:42

Фото: iStock/aapsky

Артиллеристы ВС РФ уничтожают из орудия «Гиацинт-Б» огневые точки ВСУ на Ореховском направлении, которые бьют по мирным жителям. Об этом сообщило Минобороны России. Ведомство также опубликовало видео с работой расчета.
«Артиллеристы группировки войск «Днепр» постепенно работают по позициям противника для недопущения ударов по мирному населению в Запорожской области», — пояснили в министерстве обороны.
Сообщается, что украинские боевики основательно окопались и перешли в активную оборону, постоянно пытаясь атаковать населенные пункты в Запорожье. ВСУ обстреливают жилые дома из всего, что может вести огонь: кочующими минометами, реактивной артиллерией и западными гаубицами.

Артиллеристы «Днепра» несмотря на огромные расстояния точно бьют по укрепрайонам врага, военной технике и складам с боеприпасами.

Ранее CNN сообщал, что ВС РФ приближаются к ключевому для обороны ВСУ городу Красноармейску в ДНР, угрожая основным цепочкам снабжения. По данным телеканала, Красноармейск, где до начала СВО жили 60 тысяч человек, хоть и не является крупным городом, но служит важным пунктом для обороны ВСУ, так как расположен недалеко от другого ключевого населенного пункта — Константиновки.

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#киев
#запорожье
#минобороны рф
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Житель Волчанска примкнул к России из-за «дебильной» Украины
Житель Волчанска принял решение перейти на сторону России
01 августа 2024, 04:59

Житель Волчанска Игорь Коновалов принял решение перейти на сторону России, выдвинув резкое заявление о своей родной стране, передает Lenta.ru. В интервью командиру спецназа «Ахмат», заместителю начальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ Апты Алаудинову, Коновалов выразил свое недовольство украинскими властями, называя страну «дебильной». Запись интервью опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Коновалов рассказал, что его решение покинуть Украину созревало долго. Сначала он не хотел оставлять свою больную мать, но после ее смерти он решительно настроился осуществить свой план. По словам Коновалова, он был разочарован враньем властей и общей ситуацией в стране.

Кадыров отметил, что Коновалов является «среднестатистическим жителем Украины», который устал от лжи властей и считает Россию «нормальной» страной. В интервью Коновалов также посоветовал своим соотечественникам «прочистить мозги» и последовать его примеру.

«Решение принял, потому что безвыходных ситуаций нет. Я в этой стране дебильной не хочу жить. Я хочу жить в нормальной русской стране», — подчеркнул Коновалов.
В качестве дополнения к новости сообщается, что российские войска недавно нанесли удар по западным инструкторам ВСУ в Дергачах Харьковской области, уничтожив около 50 иностранцев.

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#интервью
#всу
#кадыров
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