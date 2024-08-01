Пленный ВСУ: колумбийские наемники бросили нас без еды и воды

Фото: istockphoto / Irina Piskova
Колумбийские наёмники бросили на позициях украинских военнослужащих, которые находились там без еды и воды в течение 10 дней, сообщил ТАСС военнопленный ВСУ Виталий Поплавский.
В результате украинские военные были вынуждены сдаться в плен.
Поплавский сообщил, что находится в плену в группировке «Север», где условия содержания хорошие.
Читайте также:
В подполье рассказали, откуда на Украину прибыла большая часть наёмников
«Военный осведомитель» показал фото истребителя F-16 в небе над Львовом
Украинская артиллерия нанесла удар по Петропавловке и уничтожила целую улицу
«Пришли колумбийцы. Один из них забрал нас примерно в два часа ночи и привёл на позиции. На следующий день они уехали, а мы остались там. Так мы провели 10 дней: у нас не было ни еды, ни воды, всё было разрушено. 28 числа нас взяли в плен», — сообщил он в видео, предоставленном Министерством обороны РФ.
Поплавский сообщил, что находится в плену в группировке «Север», где условия содержания хорошие.
Читайте также:
В подполье рассказали, откуда на Украину прибыла большая часть наёмников
«Военный осведомитель» показал фото истребителя F-16 в небе над Львовом
Украинская артиллерия нанесла удар по Петропавловке и уничтожила целую улицу
Мира Полтева