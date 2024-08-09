Выносят все подряд: ВСУ начали грабить частные дома в России

Фото: istock/Dmytro Sheremeta
ВСУ начали заниматься мародерством на захваченных территориях Курской области. Известно, что они грабят даже участки, где все еще живут люди.
Военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором зафиксировано мародерство со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Гончаровка Курской области. По его словам, украинские военнослужащие обыскивают частные дома и выносят из них все подряд.
Лисицын сообщил, что мародеры заходят в каждое помещение, забирая мебель, бытовую технику и другие ценности. Официальных комментариев от военных или властей по этому поводу пока не поступало.
Ранее аналогичные случаи мародерства со стороны ВСУ были зафиксированы и в Херсонской области на правом берегу Днепра. По словам командира подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град, украинские солдаты выносят из оставленных домов мебель и другие вещи, а также увозят автомобили.
Мародерство иногда происходит даже на участках, где еще остаются жители.
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Лисицын сообщил, что мародеры заходят в каждое помещение, забирая мебель, бытовую технику и другие ценности. Официальных комментариев от военных или властей по этому поводу пока не поступало.
Ранее аналогичные случаи мародерства со стороны ВСУ были зафиксированы и в Херсонской области на правом берегу Днепра. По словам командира подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град, украинские солдаты выносят из оставленных домов мебель и другие вещи, а также увозят автомобили.
Мародерство иногда происходит даже на участках, где еще остаются жители.
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Елена Перлова