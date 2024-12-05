ВСУ атаковали полигон Капустин Яр, откуда была выпущена ракета «Орешник»

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ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотник полигон Капустин Яр в Астраханской области, именно оттуда была выпущена новейшая российская ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом пишет Mash.
По данным издания, система противовоздушной обороны сбила вражеский беспилотный аппарат всего в нескольких метрах от въезда на территорию полигона. Взрывной волной повреждены ворота. Официально данная информация не подтверждалась.
Напомним, 21 ноября Россия впервые применила своё новое оружие — гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Первое применение этой ракеты было экспериментальным запуском с полигона «Капустин Яр» по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровске.
Накануне сообщалось, что украинский беспилотник попытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного и предложил поставить украинских военнопленных на крыши российских объектов.
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Напомним, 21 ноября Россия впервые применила своё новое оружие — гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Первое применение этой ракеты было экспериментальным запуском с полигона «Капустин Яр» по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровске.
Накануне сообщалось, что украинский беспилотник попытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного и предложил поставить украинских военнопленных на крыши российских объектов.
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Элина Позднякова