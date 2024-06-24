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ВСУ атаковали популярный у туристов район Севастополя

24 июня 2024, 06:36
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня нанесли удар ракетами ATACMS по популярному среди отдыхающих району Севастополя, сообщает РБК.
Как отмечает корреспондент Михаил Паутов, в выходные дни в этом месте много людей, которые посещают длинные песчаные пляжи.

Микрорайон Учкуевка и одноименный парк, а также поселок Любимовка к северу от Севастополя оказались в эпицентре обстрела.



Журналист рассказал, что в этой части города есть чистое море, «километры песчаных пляжей» с отдыхающими на них семьями с детьми. Он охарактеризовал атаку ВСУ как одну из самых сильных с начала спецоперации.

Ранее украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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