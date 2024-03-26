ВСУ атаковали пожарную часть в Белгородской области, пострадали люди

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Украинская сторона атаковала пожарную часть в Белгородской области из реактивной системы залпового огня, пострадали двое пожарных. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, снаряд, выпущенный украинской стороной, снаряд попал в ПСЧ-43 в селе Головчино. По предварительным данным, ранения получили двое пожарных и одна женщина. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
Также повреждено пожарное депо, четыре служебных автомобиля, частный дом и гражданский автомобиль.
Ранее в Минобороны России заявили, что ночью 26 марта российская система противовоздушной обороны сбила 13 реактивных снарядов «Вампир» в небе над Белгородской областью.
По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова в результате атаки пострадали два человека в поселке Дубовое. Также в регионе повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозяйственная постройка.
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Также повреждено пожарное депо, четыре служебных автомобиля, частный дом и гражданский автомобиль.
По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова в результате атаки пострадали два человека в поселке Дубовое. Также в регионе повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозяйственная постройка.
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Элина Позднякова