«Газель» с людьми загорелась из-за взрыва дрона-камикадзе на российской трассе

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Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль «Газель» на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района Белгородской области
О нападении сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В публикации говорится, что в результате взрыва беспилотника автомобиль воспламенился. Водитель и пассажир не пострадали. На месте происшествия работают оперативные службы, которые тушат «Газель».
Ранее писали, что 24 марта, ПВО ликвидировлаи над Белгородом и Белгородским районом 22 снаряда реактивной системы залпового огня РСЗО Vampire. Гладков заявил, что в результате операции пострадали трое мужчин и женщина. Им незамедлительно оказали медицинскую помощь.
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В публикации говорится, что в результате взрыва беспилотника автомобиль воспламенился. Водитель и пассажир не пострадали. На месте происшествия работают оперативные службы, которые тушат «Газель».
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Дана Игумнова