«Газель» с людьми загорелась из-за взрыва дрона-камикадзе на российской трассе

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк дал понять, что именно эта спецслужба стоит за покушением на писателя Захара Прилепина и главу луганского МВД Игоря Корнета, а также за убийствами экс-депутата Рады Ильи Кивы, военного Z-блогера Владлена Татарского и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Об этом пишет украинское издание «Страна».