Голубев: Силы ПВО в Ростовской области отразили ракетную атаку

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Над Ростовской областью сбили две ракеты С-200, об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
Силы российского ПВО «отработали» в небе между Батайском и Новочеркасском, обломки ракет упали в поле, повреждений и пострадавших нет.
В Минобороны России подтвердили информацию, написав о ликвидации двух зенитных управляемых ракет С-200 над территорией Российской Федерации. Перед этим в соцсетях появилась информация о громких звуках в Ростовской области.
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«Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет. Информация уточняется», — написал Голубев.
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Мария Федоровцева