ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали атаку на три населенных пункта в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в результате украинских обстрелов были повреждены линии электропередач в селе Тишанка Волоконовского района. Без света остались жители сел Тишанка, Новое, а также хуторов Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.
Также в селе Березовка Борисовского района беспилотник атаковал дом. В результате были разбиты оконные стекла и посечены заборы.
Ранее утром в пятницу, 6 сентября, ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник.
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«В селе Новое дрон-камикадзе атаковал частное домовладение – выбиты окна и повреждены ворота», – отметил глава региона.
Также в селе Березовка Борисовского района беспилотник атаковал дом. В результате были разбиты оконные стекла и посечены заборы.
Ранее утром в пятницу, 6 сентября, ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник.
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Александр Климов