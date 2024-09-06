В России предсказали наступление войны с использованием дронов

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Использование дронов в небе будет нарастать и становиться всё более интенсивным. Об этом заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, информирует ТАСС.
Кузякин отметил, что война дронов в небе будет расширяться и становиться более ожесточенной, как и другие направления боевого применения FPV. Он упомянул, что существует несколько десятков различных «профессий» боевых FPV-систем, с которыми они умеют работать.
Он уточнил, что речь идет о специальных устройствах, а не об обычных FPV-дронах. По его словам, ключевыми характеристиками этих дронов являются высокая энерговооруженность и маневренность. Он добавил, что, обнаружив цель в небе, пилот должен быть способен точно поразить ее, и это напрямую зависит от его мастерства.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Одна из таких профессий — воздушный перехватчик. Причем воздушный перехватчик не только беспилотной, но и пилотируемой техники. FPV-дроны могут летать быстрее боевых пилотируемых вертолетов и уж тем более без проблем могут догнать беспилотные ударные дальнолеты, разведчики, мультикоптерные дроны типа «Бабы-яги» и даже небольшие поршневые самолеты типа «Цессны», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что речь идет о специальных устройствах, а не об обычных FPV-дронах. По его словам, ключевыми характеристиками этих дронов являются высокая энерговооруженность и маневренность. Он добавил, что, обнаружив цель в небе, пилот должен быть способен точно поразить ее, и это напрямую зависит от его мастерства.
«Для войны в небе нужны не только специальные дроны, но и специальные люди — FPV пилоты-перехватчики со специальной подготовкой», — добавил специалист.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова