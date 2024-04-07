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ВСУ атаковали Запорожскую АЭС дронами

07 апреля 2024, 14:08
Фото: istock / Wlad74

Фото: istock / Wlad74

ВСУ атаковали дронами-камикадзе Запорожскую АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.
Дрон рухнул в районе столовой, расположенной на территории станции. По словам представителей АЭС, повреждения получил грузовик.

Директор по коммуникациям сообщил, что радиационный фон на ЗАЭС не изменился. Примечательно, что за несколько минут до начала атаки, на станции проходил обход МАГАТЭ.



Атака ВСУ на ЗАЭС уже не первая. Прежде украинские дроны были обнаружены в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

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Арестованы еще два фигуранта по делу о бракованных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО
07 апреля 2024, 13:43

Фото: iStock/breakermaximus

Еще два представителя руководства ООО «ГК «Пикет» были арестованы Басманным судом Москвы в рамках дела о поставке некачественных бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции. Это следует из постановлений суда, передает ТАСС.
«Меру пресечения в виде заключения под стражу выбрать обвиняемому Михаилу Михайловичу Кальченко до 3 июня 2024 года. Отказать в удовлетворении ходатайства защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в одном из документов.
В нем отмечается, что Михаил Михайлович Кальченко занимает должность начальника службы безопасности ООО «ГК «Пикет». Также суд решил арестовать на тот же срок финансового директора компании Викторию Антонову.

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#меры
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В Петербурге около станции метро обнаружили гранату
07 апреля 2024, 13:42

Фото: istockphoto/by sonmez

В Санкт-Петербурге неподалёку от станции метро «Балтийская» была обнаружена граната. В отдел полиции позвонил мужчина и сообщил, что нашёл взрывоопасный предмет за общественными туалетами.
На место прибыли взрывотехники из отряда ОМОН, сообщает «Фонтанка.ру». После осмотра выяснилось, что обнаруженный предмет является обычной игровой страйкбольной гранатой, имитирующей РГД. Кто именно оставил её в общественном месте, осталось неизвестным.

Этот инцидент с гранатой для страйкбола является не единственным, произошедшим в Петербурге за последние дни. Накануне, 6 апеля, в алкомаркет на проспекте Просвещения ворвался нетрезвый мужчина, вооружённый такой же гранатой. Прибывшие по вызову полицейские быстро задержали его, доставили в отдел и составили административный протокол о мелком хулиганстве.

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Глава МЧС предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области
Куренков предложил временно запретить продажу алкогольных напитков в Оренбуржье
07 апреля 2024, 13:30

Фото: МЧС России

На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС глава МЧС России Александр Куренков высказал предложение временно запретить продажу алкогольных напитков в районах подтоплений в Оренбургской области и предотвратить рост цен на продукты.
«Важно принять меры, чтобы предотвратить спекулятивный рост цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы», — цитирует министра РИА Новости.
Куренков также подчеркнул, что необходимо рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя.

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В Новосибирской области избили участника СВО, который защитил работницу кафе
В Новосибирской области участник СВО заступился за сотрудницу кафе и был избит
07 апреля 2024, 12:41

Фото: istockphoto / Andranik Hakobyan

В Новосибирской области инцидент в кафе, в котором участвовал военный, закончился уголовным делом, сообщает управление Следственного комитета Российской Федерации по этому региону.
Как сообщает пресс-службе СК РФ, инцидент имел место в селе Репьево, где посетители кафе совершили «противоправные действия» в отношении сотрудницы. В ответ на это вмешался участник специальной военной операции. Это привело к конфликту между ним и другими мужчинами.

В ходе столкновения военный нанес удар одному из мужчин, что привело к его телесным повреждениям, сообщается в официальном заявлении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

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#удар
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Девять человек пострадали при пожаре на нефтяной платформе в Мексиканском заливе
07 апреля 2024, 11:02

Фото: istockphoto/NiseriN

В Мексиканском заливе возник сильный пожар на нефтедобывающей платформе. В результате пострадали девять человек.
Как сообщает информационное агентство Reuters, загорелась одна из платформ, принадлежащих мексиканской государственной энергетической компании Pemex. Различные травмы получили девять рабочих. В заявлении Pemex, которое цитирует агентство, указано, что двое из пострадавших являются сотрудниками компании. Остальные семеро представляют другие организации. Угрозы жизни пострадавших нет.

Пожар вспыхнул накануне, 6 апреля, поздно вечером. Возгорание возникло в части платформы Akal B, где расположены газопроводы. На видео и фотографиях, сделанных с воздуха, видны огромные клубы чёрного дыма, поднимающиеся от нефтегазового объекта.

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#газопровод
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В подтопленном Орске погибли четыре человека
Мэрия: из четырех погибших в Орске два человека умерли от сердечного приступа
07 апреля 2024, 10:58

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Четыре человека скончались в оренбургском Орске, затопленном из-за прорыва дамбы. Об этом сообщает мэрия города.
По информации властей, смерть местных жителей не связана с последствиями паводков. Двое скончались от сердечного приступа, один человек умер по естественным причинам, еще один житель Орска скончался в результате суицида.

Напомним, прорыв дамбы произошел пятого апреля. Из города стали массово эвакуировать людей. В настоящее время жители, пострадавшие от затопления, находятся в пунктах временного размещения. По поручению президента России Владимира Путина, в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

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#рф
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В Приморье закончили расследовать дело о любовной надписи на памятнике
СК завершил расследование дела из-за надписи Akosh+Sasha на острове Русский
07 апреля 2024, 10:07

Фото: istock /blinow61

Сотрудники следствия завершили выяснение обстоятельств по уголовному делу за осквернение памятника. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СКР по Приморскому краю.
Фигурантами уголовного дела стали 23-летний уроженец из Узбекистана и его 24-летняя подруга. 23 марта текущего года пара оставила на Поспеловской батареи Владивостокской крепости на острове Русский надпись «Sasha Akosh».

Правоохранителям молодые люди завили, что не знали о том, что надпись наносят на памятнике, приняв его за обычную стену.

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#уголовное памятник
#следственный комитет
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Начальник пожарной команды «Крокуса» стал фигурантом уголовного дела
07 апреля 2024, 08:17

Фото: iStock/subinpumsom

Ответственный за пожарную безопасность подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холла» стал фигурантом уголовного дела, об этом сообщили в правоохранительных органах.
Кроме того, уголовное дело возбуждено на начальника пожарной команды «Крокус Сити Холла».

Оба фигуранта в настоящее время находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело открыто по статье о халатности в связи с предполагаемым несоблюдением норм пожарной безопасности.

По версии следствия, из-за преступной халатности ответственных за пожарную безопасность, последствия трагедии в «Крокусе» оказались более тяжелыми.

Напомним, из горящего здания «Крокуса» люди не могли выбраться самостоятельно. Аварийные выходы были закрыты, а пожарная сигнализация не сработала. В настоящее время продолжают выясняться все обстоятельства произошедшего.

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#уголовное безопасность
#теракт
#крокус сити холл
#подмосковье
#пожарная безопасность
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В Татарстане заявили о ликвидации пожара после хлопка газа в жилом доме
МЧС: В Нурлате полностью ликвидировали пожар после взрыва баллона в жилом доме
07 апреля 2024, 06:22

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Взрыв газового баллона и пожар в доме в городе Нурлат Республики Татарстан полностью потушены, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По данным ведомства, огонь в здании полностью потушен.

«Пожар в Татарстане полностью ликвидирован», – говорится в сообщении.

Напомним, что взрыв газа произошел вечером в субботу 6 апреля, сообщалось, что двухэтажный жилой дом загорелся в результате взрыва газовоздушной смеси. Площадь пожара составляет 80 квадратных метров.

По данным МЧС РФ, в результате инцидента один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, причиной пожара в доме в Нурлате стал взрыв газового баллона при устройстве натяжного потолка.

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#татарстан
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#газ
#взрыв бытового газа
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