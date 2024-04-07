ВСУ атаковали Запорожскую АЭС дронами

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ВСУ атаковали дронами-камикадзе Запорожскую АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.
Дрон рухнул в районе столовой, расположенной на территории станции. По словам представителей АЭС, повреждения получил грузовик.
Директор по коммуникациям сообщил, что радиационный фон на ЗАЭС не изменился. Примечательно, что за несколько минут до начала атаки, на станции проходил обход МАГАТЭ.
Атака ВСУ на ЗАЭС уже не первая. Прежде украинские дроны были обнаружены в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.
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Директор по коммуникациям сообщил, что радиационный фон на ЗАЭС не изменился. Примечательно, что за несколько минут до начала атаки, на станции проходил обход МАГАТЭ.
Атака ВСУ на ЗАЭС уже не первая. Прежде украинские дроны были обнаружены в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.
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Анастасия Хохлова