«Умные» дроны: Украина придумывает новые способы ударов по РФ

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ВСУ используют при ударах по России дроны, оснащенные базовым искусственным интеллектом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Точность ударов при глушении создается из-за влияния искусственного интеллекта, отметил собеседник CNN. Такие беспилотники оснащены программой со спутниковыми данными.
О поставщике БПЛА Украине не сообщается.
Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на президента Киевского международного института социологии Владимира Паниотто сообщило, что вступить в ряды ВСУ для участия в спецоперации готовы лишь 8% украинских мужчин.
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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О поставщике БПЛА Украине не сообщается.
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Алёна Самарева