ВСУ из танка обстреляли таможенный пункт Троебортное в Брянской области

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Бойцы ВСУ обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области. По предварительным сгорели три грузовика, еще один был поврежден. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, украинские военные около девяти раз выстрелили из танка по МАПП Троебортное в Севском районе региона днем 29 февраля. В результате чего на стоянке загорелись три грузовых автомобиля. Ещё один был повреждён осколками. При этом информации о раненых и пострадавших нет.
Официально местные власти и Минобороны РФ данную информацию не подтверждали.
28 февраля губернатор Белгородской области заявлял, что украинские войска нанесли удар по селу Тишанка. По словам Гладкова, после этого украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль КАМАЗ. В машине выбиты стёкла, однако, к счастью, никто не пострадал.
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Официально местные власти и Минобороны РФ данную информацию не подтверждали.
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Элина Позднякова