ВСУ изменили цель для нанесения ударов по территории России

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ВСУ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Минувшей ночью они атаковали тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, украинские беспилотники нанесли удары по тяговым подстанциям у станций Поныри и Свобода в Курской области. Ещё через 15 минут дроны ВСУ атаковали тяговые подстанции на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области. Там же атаковали и трансформаторные подстанции.
В результате вражеских ударов на станциях Змиевка и Глазуновка было отключено питание, из-за чего задержали два поезда, которые следовали из Москвы в Белгород и в Льгов. При этом никто не пострадал.
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Элина Позднякова