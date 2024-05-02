Смоленский губернатор сообщил об атаке беспилотника по объекту энергетики

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Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки на объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области. Об этом проинформировал глава региона Василий Анохин в своем Телеграм-канале.
Украинские войска пытались нанести ущерб объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Никто не пострадал, уточнил губернатор.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что украинские дроны повредили инфраструктуру.
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что украинские дроны повредили инфраструктуру.
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Алина Юрчак