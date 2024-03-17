ВСУ нанесли новый удар по Белгороду, погиб мужчина

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Из-за нового обстрела ВСУ Белгородской области, погиб мужчина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Во время удара противника мужчина находился на парковке, куда упал снаряд.
Очевидцы попытались оказать пострадавшему помощь, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью. Еще троим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.
В настоящее время на место происшествия направлены специальные службы. К разбору завалов и устранения последствий нарушений привлечены волонтеры.
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Очевидцы попытались оказать пострадавшему помощь, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью. Еще троим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.
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Анастасия Хохлова