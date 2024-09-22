ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в области.
«В Белгородском районе в селе Николаевкав результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся припаркованный легковой автомобиль», – сообщил Гладков. По его словам, пожарные быстро потушили огонь.
Также в селе Ясные Зори от попадания боеприпаса загорелась крыша дома, пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС.
«В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля МКД. Информация о последствиях уточняется», – глава региона.
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 артиллерийских снарядов. Кроме того, регион атаковали 27 беспилотников, было атаковано 35 населенных пунктов. Пострадавшие отсутствуют.
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Александр Климов