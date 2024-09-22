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ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области
22 сентября 2024, 00:36
Фото: istockphoto/NatureNow

Фото: istockphoto/NatureNow

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в области.
«В Белгородском районе в селе Николаевкав результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся припаркованный легковой автомобиль», – сообщил Гладков. По его словам, пожарные быстро потушили огонь.

Также в селе Ясные Зори от попадания боеприпаса загорелась крыша дома, пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС.



«В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля МКД. Информация о последствиях уточняется», – глава региона.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 артиллерийских снарядов. Кроме того, регион атаковали 27 беспилотников, было атаковано 35 населенных пунктов. Пострадавшие отсутствуют.

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#украина
#вячеслав гладков
#белгородская область
#беспилотник
Алаудинов заявил о неудачной попытке ВСУ войти в Курскую область
22 сентября 2024, 01:26

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва в районе села Плехово Суджанского района Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Алаудинов сообщил, что ВСУ предприняли попытку прорыва с применением танков и боевых бронированных машин (ББМ) в районе села Плехово Курской области, но неудачно.

«В общей сложности там работа шла сегодня весь день по выбиванию противника, который пытался пробиться на один из наших опорных пунктов, но в общей сложности на нашем направлении у нас было все подконтрольно», – отметил он.

Глава «Ахмата» добавил, что российские войска продвигаются на курском направлении. В то же время силы ВСУ в течение всего дня несли потери и не добились никаких результатов.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли большие потери в Курской области. Он отметил, что украинские войска пытаются контратаковать и на других направлениях, где наступают российские войска.

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#всу
#вс рф
#россия
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Зеленский планирует начать визит в США с помещения завода посещения завода боеприпасов
22 сентября 2024, 01:13

Президент Украины Владимир Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода в Пенсильвании, где производятся боеприпасы - одна из важнейших потребностей Киева, сообщает Associated Press.
«Ожидается, что в начале напряженной недели в Соединенных Штатах он отправится на армейский завод боеприпасов Скрэнтона, укрепляя поддержку Украины», – сообщает издание.

Уточняется, что данный завод один из немногих в стране, который производит 155-миллиметровые боеприпасы, поставляемые Киеву.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) может быть разрешено наносить удары вглубь российской территории.

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#украина
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#вс рф
#беспилотник
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В российском регионе погибли два человека в ДТП с микроавтобусом и авто
В Ростовской области погибли два человека в ДТП с авто и микроавтобусом
21 сентября 2024, 23:51

Фото: istock/Bilanol

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Волгодонском районе Ростовской области. В результате аварии погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГИБДД.
В ДТП погибли водитель ВАЗ-2114 и пассажир микроавтобуса. Шесть пассажиров были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла в 19:30 на 167-м километре автодороги Ростов-на-Дону – Волгодонск. Предположительно, водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, с 21 пассажиром внутри. После этого автомобили загорелись.

Ранее девять человек пострадали в результате ДТП с участием туристического джипа в Сочи.

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#дтп
#ростовская область
#автомобиль
#гибдд
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Один человек пострадал при возгорании бензовоза и заправки в Ставропольском крае
21 сентября 2024, 23:20

Фото: iStock/Distortion Media

В Ставропольском крае загорелись бензовоз и автозаправочная станция, один человек пострадал, сообщил в Telegram-канале врио главы Новоселицкого округа региона Виктор Фетисов.
Пожар произошел недалеко от поворота на село Журавское на трассе Александровское – Новоселицкое – Буденовск. На место происшествия прибыли пожарные бригады, а дорога была закрыта для движения.

«Есть информация о пострадавшем, ему в данный момент оказывается вся необходимая помощь. Состояние пострадавшего стабильное», – добавил Фетисов.

Бензовоз, загоревшийся на АЗС, был замечен вечером 21 сентября, видео опубликовали в Telegram-канале «112». По имеющейся информации, пламя охватило два автомобиля и здание АЗС.

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#азс
#пожар
#ставропольский край
#автодороги
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Роспотребнадзор: в Тихорецке начали отбор проб воздуха после ЧП из-за атаки ВСУ
21 сентября 2024, 20:27

Фото: iStock/RossHelen

В кубанском Тихорецке, который пострадал от атаки ВСУ, начали отбор проб воздуха. Об этом со ссылкой на управление регионального Роспотребнадзора сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что качество воздуха обследуют в зоне жилой застройки.
«В настоящее время проводится отбор проб воздуха в зоне жилой застройки города Тихорецка», — пояснили в надзорном органе.
Ранее сообщалось, что в Тихорецком районе объявили временную эвакуацию местных жителей и ввели локальный режим ЧС после падения обломков беспилотника и начавшегося после этого пожара. По словам краснодарского губернатора, в небе над Тихорецким районом было сбито два украинских дрона. Обломки одного из них спровоцировали пожар. Огонь распространился на взрывоопасные предметы, затем началась их детонация, добавил Кондратьев.

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#пожар
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#режим
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На борту затонувшей у Сицилии яхты оказались сверхсекретные данные
CNN: затонувшую у Сицилии яхту требуют охранять из-за секретных данных на борту
21 сентября 2024, 19:25

Фото: istockphoto/Alena Matrosova

Водолазы требуют от правительства Италии усилить охрану затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian, так как на борту могут находиться два сейфа с секретными данными. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, за этими данными могут начать охоту международные разведки.
«Затонувшее судно <...> как полагают, на борту оснащено двумя водонепроницаемыми сейфами, содержащими два сверхзашифрованных жестких диска, на которых записана строго секретная информация, включая пароли и другие конфиденциальные данные», — пишут в статье.
По данным телеканала, водолазы призывают власти усилить охрану как над местом крушения, так и под водой — при помощи камер.

Отмечается, что владелец суда — бизнесмен из Британии Майка Линч, который основал компанию по кибербезопасности Darktrace и связан с британскими, американскими и другими разведывательными службами.
«Был принят и исполнен официальный запрос на обеспечение дополнительной безопасности обломков, пока их не смогут поднять», — цитируют слова сотрудника сицилийского агентства гражданской обороны Франческо Венуто.
Судно Bayesian, на борту которого было 22 человека, затонуло недалеко от итальянского Палермо на Сицилии 19 августа. Семь человек погибли.

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#информация
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«Хотим русской крови»: толпа цыган пыталась наказать школьника под Ростовом, подробности
21 сентября 2024, 17:27

Фото: iStock/Motortion

Недавно по сети разошлись скандальные видео из Ростовской области, где на разборки в одну из школ Ростовской области приехала целая толпа цыган. «Русская община» писала, что причиной тому стала ссора между двумя школьниками, один из которых пожаловался своему табору. По словам активистов, дошло до того, что в самый разгар конфликта в толпе звучали крики «Отсидим, но порешаем», «Мы их убьем» и даже «Хотим русской крови».
О подробностях громкого происшествия и исходе конфликта — в материале «Радио 1».

Вернулся с табором

Фото: iStock/mrohana

Все произошло в станице Тацинская Ростовской области. Во время занятий между собой повздорили два школьника — цыганенок из пятого класса стал обижать мальчика-третьеклассника. За малыша вступился другой школьник, пнул пятиклассника и сделал ему замечание.

«После конфликта мальчик побежал домой и уже пришел в школу вместе с представительницами цыганской национальности, с женщинами. Одна из женщин схватила моего ребенка за подбородок и произнесла такую фразу: «Тебе хана». После того, как ушли женщины, в школу ворвались мужчины цыганской национальности», — рассказывает мама третьеклассника.

Извинения на коленях

Фото: iStock/Cylonphoto

По словам отца мальчика, который вступился за младшего, его сын «сделал легкий пендаль» ребенку цыганской национальности, чтобы тот «не обижал маленьких и отстал от ребенка». Однако тот вернулся в школу с целым табором цыган.

Толпа мужчин ворвалась на территорию учебного заведения, вовлекла в разборки множество учащихся и даже учителей. После чего классной руководительнице пришлось вызвать в школу отца заступившегося мальчика.
«Классный руководитель вызвала меня в школу, объяснив тем, что у моего сына проблемы с цыганами. Когда я приехал в школу, ко мне подошли три цыгана, на повышенных тонах, хотели, чтобы мой ребенок перед ними извинился», — рассказал мужчина.

Районные власти и разбитое авто

Фото: iStock/photosaint

Отец добавил, что, получив отказ, цыгане стали требовать, чтобы уже сам мужчина вместе с сыном встал на колени и извинился перед всем табором. В этот момент, по его словам, другой цыган с трубой накинулся на его автомобиль и несколько раз по нему ударил.

В момент, когда конфликт накалился еще сильнее, мужчина обратился за помощью к активистам «Русской общины».

«Районные власти пытались убедить силовиков, что это сугубо бытовой конфликт, что якобы «просто повздорили взрослые». Но свидетельские показания и видеодоказательства перевесили дежурную толерантность. И только после этого состоялась встреча с табором», — говорится в сообщении «Русской общины».

Чем все закончилось?

Фото: iStock/blinow61
Отмечается, что, когда к школе приехали не менее 25 мужчин из «Русской общины», цыгане сразу стали просить гарантии личной безопасности, а конфликт постепенно стал сходить на нет.

За разбитую машину отец школьника получил компенсацию от нападавших в тот же день. В обстоятельствах и деталях случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы.

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Двое детей насмерть отравились покупными пельменями в Красноярском крае
21 сентября 2024, 17:04

Фото: iStock/Anastasiia Burlakova

Двое детей из Красноярского края насмерть отравились купленными пельменями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Отмечается, что трагедия произошла утром в субботу, 21 сентября. У членов семьи из села Красная Сопка появились признаки пищевого отравления – боли в животе, тошнота и рвота. Родители вместе с детьми обратились за медицинской помощью.

В результате врачам не удалось спасти шестилетнюю девочку и её 13-летнего брата. Выяснилось, что накануне они вместе с родителями съели на ужин купленные в местном магазине пельмени.

Следователи начали осматривать метро происшествия. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время родители и ещё двое детей находятся в тяжёлом состоянии в больнице.

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#госпитализация
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В Москве остановили «Газель» с золотыми слитками
Силовики в Москве остановили «Газель» с золотыми слитками на 18 млн рублей
21 сентября 2024, 15:36

Фото: iStock/ONGHO SHIN

Сотрудники силовых структур в Москве остановили «Газель», в которой перевозили золотые слитки на сумму более 18 миллионов рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Инцидент произошел на улице Симоновский Вал. В машине находились двое мужчин 36 и 48 лет, которые «добровольно выдали сумку с пятью кустарными слитками из металла желтого цвета».

Уточняется, что слитки были переданы на экспертизу. Спустя некоторое время специалисты установили, что в их составе золото, серебро, цинк и медь. Масса чистого золота составила не менее 2,5 килограмма.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Однако остается неизвестным, злоумышленников отправили под домашний арест или заключили под стражу.

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