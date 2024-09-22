Глава Минобороны Украины сознался, что отчитывается Западу об операциях ВСУ

Киев регулярно докладывает Западу о планировании боевых операций ВСУ, отчитывается об их выполнении, а также ждет разрешения. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умер в эфире украинского телеканала «Рада». По его словам, военное руководство рассказывает западным странам о целях своих атак, используемых силах и средствах.
«Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого. Это операционный вопрос, который мы подняли на стратегический уровень», — заявил он.Умеров также добавил, что Украина находится в зависимом положении от решений Запада об использовании оружия, которое ей поставляют.
«Если надо получить парламентское соглашение или министерства обороны, это их внутренний вопрос, ждем, пока дадут разрешение», — отметил украинский министр обороны.Ранее Зеленский признал, что Киев все еще не получил ни от США, ни от Великобритании разрешение на снятие запрета в использовании западных ракет большой дальности для ударов вглубь России.
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