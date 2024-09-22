Подполье сообщило об ударе по военным складам с дальнобойными ракетами под Полтавой

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Координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев сообщил об ударе по военному складу в городе Лубны Полтавской области Украины. Его цитирует РИА Новости.
«В 22.50 "прилетело" в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса», – сообщил подпольщик.
По словам Лебедева, на этой территории недавно хранились ракеты дальнего радиуса действия.
Ранее координатор николаевского подполья рассказал об ударе по складу техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части ДНР. По его словам, удару подверглось село Константинополь.
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