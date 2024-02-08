Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ ВСУ обстреляли мирный город в Белгородской области, пострадали 4 человека

ВСУ обстреляли мирный город в Белгородской области, пострадали 4 человека

Под обстрелом Шебекино со стороны ВСУ пострадали четыре человека
08 февраля 2024, 15:04
Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В результате обстрела города Шебекино пострадали четыре человека, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
8 февраля в два часа дня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе объявлена угроза ракетной опасности. Он призвал местных жителей спрятаться в укрытия и постараться не выходить на улицу.

Как сообщает Mash, под обстрел Вооружённых сил Украины попал город Шебекино. Ранения получили четыре человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии с травмой головы. Помимо этого, украинским огнём была повреждена машина скорой помощи.


Сообщается, что ВСУ атаковали из города Волчанск при помощи РСЗО «Ольха».

Читайте также:

Гладков: Три белгородских посёлка остались без света после обстрела ВСУ

Старовойт: Житель Курского села получил контузию в результате обстрела ВСУ

Гладков: Два человека пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино
#белгород
#всу
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК РФ проверяет инцидент с собаками, загнавшими ребёнка на козырёк подъезда
08 февраля 2024, 15:55

Фото: iStock/Zolnierek

Следственный комитет выясняет подробности дела с собаками, загнавшими ребёнка на козырёк подъезда в городе Городце Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях распространилась фотография, на которой ребёнок забрался на козырёк подъезда, а внизу его караулила стая собак. Предполагается, что мальчик забрался как можно выше, чтобы спастись от бездомных псов. Он просидел там до тех пор, пока его не снял кто-то из взрослых.

В сообщении СК РФ отмечается, что началась процессуальная проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. В ходе исследования ситуации будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления.

Читайте также:

Во Владикавказе возбудят уголовное дело после осквернения могил участников СВО

СК начал следственную проверку по факту инцидента в аэропорту Саранска

СК возбудит дело против педиатра столичной поликлиники за дискредитацию ВС РФ
#следственный комитет
#проверка
#происшествие
#собака
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
После удаления зуба в частной клинике Саратова ребенок впал в кому
В Саратове шестилетний мальчик впал в кому после удаления зуба
08 февраля 2024, 15:29

Фото: istock / ViktorCap

В Саратове шестилетний мальчик впал в кому после удаления зуба в частной стоматологической клинике. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Олег Костин, пишет saratov24.tv.

По данным издания, ребенку удалили зуб, после чего он пожаловался на резкую боль. У ребенка также подскочила температура до 42 градусов. Сообщается, что мальчик впал в кому из-за развившегося остеомиелита.

«В реанимации в пограничном состоянии на искусственной почке. Врачи буквально не отходят, делают всё, чтобы он выжил, с Москвой консультируются», — отметил Костин.
До этого сообщалось, что в Выборге трёхлетний мальчик выпил стакан водки и впал в кому. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде

В Москве актёра Панкратова-Чёрного госпитализировали в прединфарктном состоянии

В Подмосковье спасли двух рыбаков, застрявших на водохранилище из-за циклона
#врачи
#температура
#министр
#мальчик
#стоматология
#кома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде
В Москве задержали курьера, пытавшегося растлить школьницу в подъезде
08 февраля 2024, 15:21

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Москве задержали курьера, совершившего действия сексуального характера в отношении школьницы, об этом стало известно «МК».
По информации СМИ, происшествие случилось 6 февраля на улице Академика Анохина в Москве.

Жители столицы заказали доставку продуктов из супермаркета, открывать дверь курьера вышла 11-летняя девочка. Прямо в подъезде взрослый мужчина сперва продемонстрировал ребёнку свой половой орган, а затем попытался ощупать школьницу. Вернувшись домой девочка рассказала о случившемся матери.

Правоохранительный органы оперативно задержали курьера-извращенца. Им оказался 25-летний уроженец Таджикистана.

Читайте также:

Суд в Крыму приговорил к 20 годам колонии отца, насиловавшего старшую дочь

В Петербурге мужчина три месяца развращал 12-летнего подростка

Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка
#курьер
#москва
#педофилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пойдем в Верховный суд»: Надеждин назвал ожидаемым отказ в регистрации на выборах
Надеждин обжалует в ВС отказ в регистрации кандидатом на пост президента
08 февраля 2024, 15:06

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Выдвиженец на выборах президента России от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин заявил, что обжалует в Верховном суде РФ отказ ЦИК в его регистрации.

«Элла Александровна(Памфилова), надеюсь, что справку по возражениям мы получим, как положено по конституции. И дальше, когда мы её получим, получим решение, мы, конечно, пойдем в Верховный суд», — заявил политик в ходе заседания Центризбиркома.
Напомним, ЦИК отказала Борису Надеждину в регистрации на выборы президента в 2024 году. В подписях, собранных кандидатом, обнаружили много брака, а также 11 голосов от мертвых людей. Из-за этого, количества подписей, которые не забраковала комиссия, не хватило для участия в выборах.

После этого глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова дала Надеждину ценный совет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

Читайте также:

После голосования в ЦИК Памфилова дала Надеждину ценный совет

«Критическая точка войны»: Байден сделал шокирующее заявление по Украине

Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных выборах в президенты Азербайджана

#суд
#цик
#рф
#выборы
#кандидаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Иванове без отопления остались около 6 тыс. человек из-за прорыва теплотрассы
В Иванове прорыв теплотрассы оставил без отопления около 6 тыс. человек
08 февраля 2024, 13:17

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Иванове из-за прорыва теплотрассы без отопления остались боле 6 тысяч жителей в 42 жилых домах, церковь и шесть социальных учреждений. При этом температура воздуха на улице на 17° ниже нуля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, инцидент случился утром 8 февраля. Специалисты выяснили, трубопроводе, проложенном еще в 1999 году повреждение диаметром 50 см. В 2024 годе его планировали перекладывать. Оставшиеся без тепла жители города надеются на помощь сотрудников коммунальных служб. Уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание до 27 градусов мороза.

Ранее также сообщалось, что сразу в двух крупнейших городах Сибири — Красноярске и Иркутске — произошли прорывы труб, из-за которых жители остались без воды, а улицы залило кипятком.

Читайте также:

В пятиэтажке в Воронеже после трёх дней без отопления прорвало трубу с кипятком

В Липецке увеличилось число оставшихся без отопления домов

В Подольске устранили аварию прорыва на теплотрассе местной котельной
#помощь
#синоптики
#жители
#специалисты
#инцидент
#похолодание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве актёра Панкратова-Чёрного госпитализировали в прединфарктном состоянии
Актёра Панкратова-Чёрного экстренно госпитализировали в Москве
08 февраля 2024, 13:08

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российского актёра и режиссёра Александра Панкратова-Чёрного экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инфаркт, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, актёр почувствовал себя плохо ещё 5 февраля, когда возвращался домой на машине. В квартиру его под руки завёл водитель.

Деятелю культуры вызвали скорую помощь, когда он пожаловался на острую боль в груди. Панкратова-Чёрного экстренно госпитализировали в больницу в прединфарктном состоянии.

При этом, как актёр чувствует себя сейчас — не известно.

Напомним, ранее стало известно, что на плановую госпитализацию в больницу лёг Народный артист РСФСР Михаил Боярский. В конце ноября прошлого года Боярского также госпитализировали с инфарктом.

Читайте также:

Михаил Боярский приехал на плановую госпитализацию в Мариинскую больницу

Кардиолог Шугушев назвал семь правил для предотвращения инфарктов и инсультов

Врач Новикова рассказала, что чрезмерное употребление соли может привести к инфаркту
#актёр
#госпитализация
#инфаркт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье спасли двух рыбаков, застрявших на водохранилище из-за циклона
08 февраля 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Двух рыбаков из Дмитрова, застрявших на Иваньковском водохранилище из-за мощного снегопада, выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Мужчины отправились на рыбалку на мотобуксировщике. Однако вернуться самостоятельно не смогли, так как их техника оказалась не в состоянии преодолеть сугробы, наметённые циклоном «Ольга». Рыбаки оказались заперты непогодой в десяти километрах от берега и вызвали спасателей», — говорится в сообщении.
Спасатели выдвинулись на помощь на судне на воздушной подушке. Снегопад снизил видимость почти до нуля, что очень затрудняло поиски. Отыскать рыбаков получилось только благодаря переданным по смартфону координатам.
Спасатели убедились, что медицинская помощь рыбакам не нужна и отвезли их на берег водохранилища, где была припаркована их машина.

Читайте также:

В Подмосковье двухлетний ребёнок запер маму на балконе

Спасатели призвали жителей Подмосковья не использовать ледовые переправы

Подмосковные спасатели помогли медикам транспортировать мужчину с признаками инсульта
#спасатели
#дубна
#рыбаки
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
По подозрению в убийстве трёх пенсионерок в Подмосковье разыскивают двух человек
В убийстве трёх пенсионерок в Подмосковье подозревают экс-полицейского Борзых
08 февраля 2024, 12:45

Фото: iStock/Diy13

У полиции появились подозреваемые по делу об убийстве трёх пенсионерок в частном доме в Московской области, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, трупы трёх пенсионерок обнаружили 7 февраля в подвале частного дома в деревне Свитино. Позже выяснилось, что хозяйка дома — 64-летняя Светлана Филанович, являлась владелицей завода ТИАЛ. Две другие — её подруги. Предполагается, что женщин могли убить из-за бизнеса Филанович.

Преступники также угнали машину пенсионерки и вынесли из дома документы и драгоценности на 3,5 миллиона рублей. Угнанный автомобиль был обнаружен вчера в 37 километрах от места убийства.

Правоохранители разыскивают по подозрению в убийстве пенсионерок двоих мужчин. Один из них — бывший полицейский Михаил Борзых. Предполагается, что он мог покинуть территорию России. Однако, второй подозреваемый всё ещё может оставаться в Москве.

Читайте также:

В Подмосковье обнаружили угнанную машину застреленной пенсионерки Филанович

В Подмосковье совершили тройное убийство пенсионерок

Shot: 80-летняя жительница Москвы оказалась в реанимации с ожогами из-за халата
#подмосковье
#убийство
#пенсионерка
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В огненном ДТП в Волгоградской области погиб водитель
Водитель фуры сгорел в ДТП в Волгоградской области
08 февраля 2024, 11:16

Фото: iStock/Sergey Pakulin

В аварии с тремя автомобилями в Волгоградской области погиб водитель, об этом сообщили в региональном МЧС.
По информации ведомства, ДТП произошло рано утром на 490-м км трассы Р-228 в Волгоградской области.

«В результате ДТП произошло воспламенение горюче-смазочных материалов. Пожарно-спасательные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. На участке сотрудниками полиции организовано реверсивное движение», — уточнили в ГУ МЧС.

Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком Renault и легковым автомобилем. В результате столкновения, Renault воспламенился, водитель погиб на месте происшествия. Ещё три участника ДТП госпитализированы в больницу с ранениями.

Читайте также:

Более 20 машин столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье

Минздрав: Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП на М-4 в Подмосковье погибли

В массовом ДТП в подмосковном Ступино погиб человек
#дтп
#грузовик
#погибший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф