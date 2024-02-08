ВСУ обстреляли мирный город в Белгородской области, пострадали 4 человека

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В результате обстрела города Шебекино пострадали четыре человека, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
8 февраля в два часа дня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе объявлена угроза ракетной опасности. Он призвал местных жителей спрятаться в укрытия и постараться не выходить на улицу.
Как сообщает Mash, под обстрел Вооружённых сил Украины попал город Шебекино. Ранения получили четыре человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии с травмой головы. Помимо этого, украинским огнём была повреждена машина скорой помощи.
Сообщается, что ВСУ атаковали из города Волчанск при помощи РСЗО «Ольха».
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Как сообщает Mash, под обстрел Вооружённых сил Украины попал город Шебекино. Ранения получили четыре человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии с травмой головы. Помимо этого, украинским огнём была повреждена машина скорой помощи.
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Евгения Парфентьева