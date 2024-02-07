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При обстреле белгородского города Шебекино пострадали два мирных жителя

Гладков: Два человека пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино
07 февраля 2024, 10:38
Фото: iStock/DarthArt

Фото: iStock/DarthArt

При обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть двое пострадавших - это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавших везут в городскую больницу №2, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.


Глава региона также добавил, что один из снарядов попал на территорию стоянки одного из промышленных предприятий. Там повреждены 10 машин, а также пробита кровля цеха. На месте находятся все спецслужбы города.

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Часть Киева осталась без электричества после серии взрывов
07 февраля 2024, 10:57

Фото: istockphoto/sandsun

Часть абонентов в Киеве, которые проживают на левом берегу Днепра, осталась без света. Серьёзные повреждения получили сразу две линии электропередачи (ЛЭП).
Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В своём телеграм-канале боксёр, оратор и политик уточнил, что работа ЛЭП нарушена в результате взрывов, прогремевших в Днепропетровском районе города. Местная военная администрация призвала киевлян оставаться в укрытиях, так как предполагается, что массированный удар авиации ВКС России был не последним.

Сегодня, 7 февраля, взрывы прозвучали в Киеве, Львове, Миргороде Полтавской области, Павлограде, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях, Харькове и Николаеве. Удары наносились как с самолётов, так и при помощи ракетных установок наземного базирования.

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Пушилин: Украина может устроить теракты, чтобы помешать выборам
07 февраля 2024, 10:39

Фото: kremlin.ru

Киевский режим может попытаться устроить теракты, чтобы помешать проведению выборов президента в Донецкой Народной Республике, об этом заявил глава региона Денис Пушилин в интервью для «Россия 24».
Пушилин заявил, что адреса избирательных пунктов не будут предаваться публичной огласке, чтобы помешать киевскому режиму спланировать теракты и обстрелы.

«К сожалению, этого мы можем ожидать с стороны Украины. И сейчас все соответствующие службы работают в плане подготовки, в плане недопущения подобных ситуаций», — отметил Пушилин.

Напомним, президентские выборы в России в 2024 году будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. Нынешний глава государства Владимир Путин баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца.

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#днр
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Польша подняла в воздух военные самолёты из-за воздушной тревоги на Украине
07 февраля 2024, 10:36

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Истребители Военно-воздушных сил Польши поднялись в воздух по приказу оперативного командования страны. Причина этого — воздушная тревога, с раннего утра объявленная на территории соседней Украины.
В заявлении военного ведомства, которое цитирует портал Onet, в очередной раз указывается, что поводом для экстренного поднятия в воздух тактических истребителей послужила «напряжённая активность» российской авиации, что бы ни означало это выражение. Командование также предупредило население о возможном повышении уровня шума, так как задействованы не только польские, но и союзные самолёты.

В приграничном воздушном пространстве Польши уже объявлен особый режим полётов, который пока будет действовать до 5 мая текущего года. Понятие «приграничное» в данном случае весьма условно, так как территория, на которую распространяются авианавигационные ограничения простирается на сотни километров вглубь страны и доходит, например, до Варшавы.

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#самолёты
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В Канаде предрекли полный отказ Запада от помощи Украине при следующем шаге Зеленского
GM: Запад прекратит финансирование Украины, если Зеленский уволит Залужного
07 февраля 2024, 10:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Если президент Владимир Зеленский всё же примет решение отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного – Запад может прекратить финансировать Украину, об этом пишет канадский журналист Джеймс Хорнкасл в своей статье для Globe and Mail.
«Если Зеленский отправит в отставку Залужного, это еще больше ограничит возможность Украины получать помощь извне. Такой шаг будет воспринят внешним миром как свидетельство того, что дела с обороной у Украины обстоят не очень хорошо», — предположил Хорнкасл.

Помимо этого, журналист считает, что глава страны и главнокомандующий армией могут так и не решить свои разногласия, что в конечном итоге окажет крайне негативное влияние на судьбу Украины.

Хорнкасл также считает, что 2024 года станет решающим в российско-украинском конфликте. По его словам, план Зеленского о перестановках в российско-украинском руководстве только «сыграет на руку Москве».

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Кличко сообщил о взрывах в Киеве
07 февраля 2024, 10:19

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Мэр Киева Виталий Кличко заявил,что в разных районах города прогремело несколько взрывов.
Кличко в своем Telegram-канале предупредил местных жителей о взрывах в Киеве и призвал оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. По его словам, идет работа противовоздушной обороны.

«В результате российской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу сейчас без электроэнергии», - позже добавил Кличко.

Ранее украинские СМИ сообщали, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. При этом ряд взрывов раздался В Киеве, Харькове и Николаеве. В Новомосковском районе Днепропетровской области обломки беспилотника повредили предприятие. При этом польское командование заявило, что Польша подняла самолёты во время ракетной атаки РФ по Украине.

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В Британии нашли различия между целями ударов ВС РФ и ВСУ
Эксперт Меркурис: ВС РФ наносят точные удары по военным объектам ВСУ
07 февраля 2024, 09:16

Фото: iStock/vadimrysev

Армия России наносит точные удары по военным объектам ВСУ, в то время как украинские военные бьют по мирному населению. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис.
«Если внимательно следить за ударами российских ракет, то можно увидеть, что каждый российский ракетный пуск имеет военную цель, которую можно понять. Они атакуют военные объекты, склады, системы ПВО. Все имеет военную цель», — рассказал Меркурис в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Он подчеркнул, что армия России всегда прицельно бьет по военным целям ВСУ, при этом украинские силы обстреливают мирных жителей, тем самым совершая военные преступления.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что ВСУ неслучайно выбрали цель и время удара по Лисичанску. Он пояснил, что украинские военные специально дождались, когда жители города выйдут на прогулку в выходной день и ударили по одному из немногих мест отдыха в Лисичанске.

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Штурм в Крынках и фугасные бомбы в Угледаре: последние новости СВО
Сводка событий СВО за сутки
07 февраля 2024, 09:05

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ перераспределяют операторов БПЛА по всему берегу Днепра, однако ВС РФ удается проводить вылазки и уничтожать личный состав противника. Где российские бойцы активно штурмуют позиции ВСУ, и на каком направлении ВС РФ произвели 20 атак, читайте в материале «Радио 1».

Донецкое направление


Российские войска штурмуют Георгиевку, важным тактическим объектом на этом направлении является опорный пункт ВСУ, расположенный на трассе Н-15. Установление контроля над ним позволит освободить населенный пункт Победа, через который идет логистика ВСУ.

В Новомихайловке противник взят в полукольцо. На Южнодонецком направлении под Марьинкой российские войска идут в атаку, наступая на Новомихайловку с трёх сторон. ВС РФ удалось захватить опорник ВСУ в посадках, это позволило ближе подобраться к северной части Новомихайловки.

В районе Угледара российские военные атаковали шахты ВСУ, которые используются в качестве опорных пунктов, с помощью фугасных бомб, уничтожен личный состав противника и несколько единиц техники западного производства.


Купянское и Лиманское направления


ВС РФ продвинулись восточнее Тернов в восточной части балки Круглая и центральной части яра Лаптева на участке шириной на глубину до 420 м, также российским бойцам удалось на 1 км продвинуться к Тернам и Ямполовке.

Более 20 атак ВС РФ провели недалеко от Белогоровки, Ямполевки, Тернов, Торского и Григоровки.

Бахмутское направление


ВС РФ продвинулись в районе Красного и севернее трассы Т-0504, взяв под свой контроль часть лесопосадки, выходящей к водоемам к востоку от села.

Авдеевское направление


В районе улиц Сапронова и Леси Украинки в северной части города замечено активное наступление ВС РФ. Российские танки атакуют укрепления ВСУ у Авдеевки, огонь по противнику ведется как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

Херсонское направление


ВСУ перераспределяют операторов дронов по всему берегу Днепра. ВС РФ активно действуют на правом берегу, проводят вылазки на противоположный берег, уничтожая личный состав противника. Российские бойцы также штурмуют высокоточным оружием Крынки, продвижения не зафиксировано.

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#вс рф
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#россия
#армия
#контрнаступление
#украина
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Небензя рассказал, как ВСУ выбрали время и цель для удара по Лисичанску
Небензя: ВСУ намеренно выбрали цель и время для удара по Лисичанску
07 февраля 2024, 08:25

Фото: сайт Кремля

ВСУ неслучайно выбрали цель и время удара по Лисичанску. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.
«Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны неслучайно. Город находится вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из разных видов вооружений. Мест отдыха там немного», - заявил Небензя.

Он пояснил, что украинские военные специально дождались, когда жители города выйдут на прогулку в выходной день и ударили по одному из немногих мест отдыха в Лисичанске. Атака была произведена из взрывоопасного оружия большой мощности. Предварительно, использовались реактивные снаряды РСЗО HIMARS.

Напомним, украинские войска нанесли удар по Лисичанску. Снаряд попал в здание пекарни, в котором в этот момент находилось большое количество людей. По последним данным, число жертв возросло до 28 человек, среди которых 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Пострадавшими числятся десять человек.

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В Киеве, Харькове и Николаеве прогремела серия взрывов
07 февраля 2024, 08:13

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Киеве, Харькове и Николаеве прогремело сразу несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове слышны взрывы. В Николаеве также слышны звуки взрывов», - говорится в Telegram-канале украинского СМИ.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в городе и работе ПВО, призвав жителей оставаться в укрытиях. Кроме того, глава Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о взрывах в городе.

Ранее на всей территории Украины ревели сирены воздушной тревоги.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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