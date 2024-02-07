При обстреле белгородского города Шебекино пострадали два мирных жителя

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При обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть двое пострадавших - это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавших везут в городскую больницу №2, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.
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Элина Позднякова