ВСУ обстреляли сотрудников МЧС в Каховке

Фото: iStock/FelixRenaud
Украинские военные нанесли удар по мирным гражданам в Каховке. Об этом рассказал глава Каховского округа Павел Филипчук в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что в результате атаки ВСУ два человека пострадали, один погиб. На место происшествия вскоре прибыли сотрудники МЧС, по которым противник нанес удар. Сотрудник экстренной службы получил ранение.
Прежде об атаке ВСУ на регион сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он сообщил, что украинские боевики выпустили снаряд, который попал в частный дом в Каховке. Один человек скончался на месте.
Читайте также:
Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Армия России ударила по психдиспансеру с боевиками ВСУ
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ на военном аэродроме в Николаевской области
Анастасия Хохлова