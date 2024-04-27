Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Пользователи социальной сети «Х» обвинили жену президента Украины Елену Зеленского во лжи после ее сообщения в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, где она заявила, что Украина «делает все для поддержания ядерной безопасности, несмотря на атаки России».