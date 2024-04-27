Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Фото: iStock/RamonCast
Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского дрона в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадал мужчина. Его с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригада скорой помощи доставляет в больницу, еще одним дроном-камикадзе атакован движущийся зерновоз. Повреждена цистерна.
⠀
Он отметил, что FPV-дронами атакованы движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Также повреждения получил торговый объект и ГАЗель. Сейчас на местах происшествий работают оперативные службы, заявил губернатор.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Армия России поразила четыре ТЭЦ в разных частях Украины
Во Львовской области звучат взрывы, объявлена воздушная тревога
В Харькове прозвучали взрывы
Дарья Осипова