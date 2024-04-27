Армия России ударила по психдиспансеру с боевиками ВСУ

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Армия России нанесла удар по психиатрической больнице в Харькове, где располагались боевики ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его словам передаёт РИА Новости.
«Харьков получил два прилета в 00.30. Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло», — сказал Лебедев.
Он пояснил, что на Украине все психдиспансеры уже давно закрыты. В зданиях часто располагаются бойцы ВСУ.
После удара квартал был оцеплен военными, никого не пропускали. При этом у закрытой территории находилось порядка 12 машин скорой помощи.
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Элина Позднякова