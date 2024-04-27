Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ на военном аэродроме в Николаевской области

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Российская армия нанесла удар по сладу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области. Об этом изданию РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он сообщил, что о прилете ракет ВС РФ по аэродрому в регионе стало известно минувшим вечером.
По словам Лебедева, прогремевший взрыв был настолько сильный, что можно сделать вывод о том, что удар пришелся по складу, где хранились боеприпасы ВСУ.
Координатор подполья уверен, что Мартыновский аэродром мог служить для противника пунктом «подскока» для нанесения ударов по российским регионам, в том числе Крыму.
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По словам Лебедева, прогремевший взрыв был настолько сильный, что можно сделать вывод о том, что удар пришелся по складу, где хранились боеприпасы ВСУ.
Координатор подполья уверен, что Мартыновский аэродром мог служить для противника пунктом «подскока» для нанесения ударов по российским регионам, в том числе Крыму.
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Анастасия Хохлова