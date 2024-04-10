ВСУ пытались добить раненых в ЛНР журналистов с помощью дрона

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Украинские военные пытались добить раненых журналистов с помощью дрона, сообщает телеграм-канал «Вести-Луганск».
Прежде сообщалось, что ВСУ атаковали Кременную в тот момент, когда там работала съемочная группа телеканала «Вести Луганск».
В результате происшествия ранения получил корреспондент и оператор. Обоих пострадавших везут в больницу Луганска для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, один из пострадавших получил контузию.
Прежде сообщалось, что пять беспилотников ВСУ пытались атаковать российский регион. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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В результате происшествия ранения получил корреспондент и оператор. Обоих пострадавших везут в больницу Луганска для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, один из пострадавших получил контузию.
Прежде сообщалось, что пять беспилотников ВСУ пытались атаковать российский регион. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова