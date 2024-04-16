ВСУ попытались атаковать Россию с применением воздушного шара

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ВСУ осуществили попытку атаки российской территории с применением воздушного шара, об этом сообщает Минобороны РФ.
Малоразмерный воздушный шар был уничтожен системой ПВО над территорией Курской области.
В результате происшествия жертв и разрушений нет. По информации ведомства, Украина выпустила снаряд около 08:15 по мск.
Также ВСУ пытались совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа в Белгородской области. Около 09:00 по мск дрон противника был уничтожен.
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В результате происшествия жертв и разрушений нет. По информации ведомства, Украина выпустила снаряд около 08:15 по мск.
Также ВСУ пытались совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа в Белгородской области. Около 09:00 по мск дрон противника был уничтожен.
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Анастасия Хохлова