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ВСУ предприняли попытку атаки Ярославля

Губернатор Евраев: ПВО сбила украинский беспилотник в Ярославской области
01 сентября 2024, 09:05
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Российская система ПВО сбила БПЛА ВСУ, который направлялся к Ярославлю. Не зафиксировано ни пострадавших, ни разрушений. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.
«На подлете к Ярославлю была отражена атака украинского БПЛА. На месте приземления никого не пострадало и разрушений не произошло», — написал он.
Евраев также отметил, что на территории региона могут остаться обломки дрона, которые имеют значение для расследования. В случае их обнаружения важно держаться на безопасном расстоянии и сообщить о нахождении БПЛА по номеру 112.



Прежде сообщалось, что за ночь системы ПВО России перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотников над 15 регионами страны. По информации Минобороны, Украина попыталась осуществить террористическую атаку с помощью ударных дронов.

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Среди погибших заложников ХАМАС оказался россиянин
ЦАХАЛ: среди погибших заложников ХАМАС оказался россиянин Александр Лобанов
01 сентября 2024, 09:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были найдены в районе населенного пункта Рафах. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что в списке указан россиянин Александр Лобанов. Также были извлечены тела заложников: Кармель Гат, Эдена Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Альмога Саруси и Ори Данино.

Ранее сообщалось, что израильские военные освободили четырех человек, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС. Среди них оказался россиянин Андрей Козлов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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В Москве горит нефтеперерабатывающий завод после атаки ВСУ, подробности
Пожару на НПЗ Капотня присвоили максимальный номер сложности
01 сентября 2024, 09:01

Фото: iStock/grafoto

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне получил максимальный уровень сложности, сообщают оперативные службы.
«Пожарные команды реагируют на вызов, связанный с возгоранием на НПЗ. Пожару присвоен высший номер сложности — пятый», — сообщает издание РИА Новости.
Нна месте происшествия наблюдается факельное горение. Пожару на НПЗ Капотня присвоен пятый, самый высокий, уровень сложности. Пострадавших в результате происшествия нет.

Прежде мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из сбитых беспилотников ВСУ причинил повреждения отдельно стоящей технической постройке завода. Спасательные службы занимаются устранением локального возгорания. В прошлых заявлениях Собянин упоминал, что система противовоздушной обороны уничтожила два дрона вблизи МНПЗ и в Раменском районе. Угроза для работы завода отсутствует.

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Собянин сообщил о повреждении помещения МНПЗ при атаке дрона ВСУ
Собянин: сбитый БПЛА повредил техническое помещение Московского НПЗ
01 сентября 2024, 08:34

Фото: iStock/NiseriN

Сбитый ПВО беспилотный летательный аппарат ВСУ при падении повредил техническое здание Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом стало известно 1 сентября от мэра столицы Сергея Собянина.
«Еще один сбитый БПЛА в результате падения повредил отдельно расположенное техническое помещение МНПЗ», — написал он в своем Телеграм-канале.Градоначальник уточнил, что в данный момент ведется работа по ликвидации локального возгорания.
Преждев Собянин сообщил о том, что беспилотник был уничтожен недалеко от Подольска. Позже мэр столицы добавил, что силами противовоздушной обороны был сбит еще один дрон, направлявшийся к Москве. Затем он сообщил о уничтожении третьего аппарата в Ступино, четвертого над Одинцово, пятого в Ленинском районе, а также шестого и седьмого в зоне московского НПЗ и округе Раменки. Пострадавших нет.

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Напавшие на свадебный автобус оказались охранниками владельца стрип-клубов
Mash: напавшие на свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной бизнесмена
01 сентября 2024, 07:52

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Банда вооруженных мужчин, которые совершили нападение в Подмосковье на свадебный автобус, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена Евгения Храпова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что бизнесмен владеет крупной сетью стрип-клубов и караоке в столице. Согласно информации источника, в момент происшествия Храпов наблюдал за происходящим из своей машины.

После того, как охрана предпринимателя обстреляла праздничную процессию и скрылась, правоохранители бросились за ними вслед. Спустя некоторое время удалось задержать четверых преступников в кальянном заведении в Щелкове.

Напомним, 31 августа стало известно, что вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в подмосковном Щелкове. Злоумышленники решили, что их подрезали, поэтому перегородили путь транспорту и стали бить стекла. Также праздничную процессию обстреляли из травматического оружия.

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Три беспилотника предприняли попытку атаки Каширской ГРЭС в Подмосковье
01 сентября 2024, 06:14

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь с 31 августа на 1 сентября три украинских беспилотника пытались атаковать Каширскую государственную районную электрическую станцию (ГРЭС), заявил мэр подмосковной Каширы Михаил Шувалов.
«Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам», – сообщил он.

Оперативные службы в настоящее время находятся на месте.

В ночь на 1 сентября также был зафиксирован пожар на Конаковской ГРЭС. Причиной возгорания, вероятно, стала атака беспилотника. По словам корреспондента Mash, очевидец услышал «характерный звук беспилотника», после чего раздались взрывы и начался пожар.

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#подмосковье
#мэр
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#всу
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Пятый беспилотник сбит на подлете к Москве
Собянин: сбит пятый беспилотник, направлявшийся к Москве
01 сентября 2024, 05:48

Фото: istockphoto / NatureNow

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пятый беспилотник, приближающийся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву. На месте работают все службы», – сообщил глава города.

Ранее Собянин сообщил о том, что был сбит четвертый беспилотник.

Мэр заявил, что первый беспилотник был уничтожен в городском округе Подольск около 1:20 по московскому времени. Позже был сбит еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы.

По предварительной информации, жертв и разрушений в обоих случаях нет, третий беспилотник был сбит в городском округе Ступино. На месте падения работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр.

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#сергей собянин
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В небе над Рязанской областью сбили беспилотники
Губернатор Рязанской области Мальков: силы ПВО уничтожили БПЛА
01 сентября 2024, 04:48

Фото: iStock/sommersby

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над территорией региона.
«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области боевых действий БПЛА», – сообщил он.

По словам губернатора, пострадавшие отсутствуют.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приближающиеся к столице беспилотники были уничтожены. Он также сообщил, что были пресечены попытки атаковать с помощью БПЛА Тульскую, Брянскую, Воронежскую и Липецкую области.

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Алаудинов сообщил об уничтожении спецназом «Ахмат» техники ВСУ в Курской области
01 сентября 2024, 04:07

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об уничтожении техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе курского попраниячья. Видео было опубликовано в его Telegram-канале.
По его словам, в течение дня были уничтожены две боевые бронированные машины (ББМ).

«Противник на мартыновском направлении решил подтянуть миномет и приволок его на одном участке», – заявил офицер.

Алаудинов подчеркнул, что бойцы «Ахмата» с помощью FPV-дронов засекли эту точку и атаковали ее.. Также был уничтожен тяжелый дрон ВСУ «Баба Яга».

По данным генерал-майора, на подконтрольной спецназу территории в Курской области украинские силы понесли очень большие потери, противник «действительно находится в очень тяжелом состоянии».

Ранее глава Республики Чечня Рамзан Кадыров показал кадры, на которых спецназ «Ахмат» уничтожает технику ВСУ в Курской области. Он пообещал, что украинцам никогда не удастся «закрепиться на нашей земле».

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В аэропорту Внуково в связи с отражением атак беспилотников задержали ряд рейсов
01 сентября 2024, 03:29

Фото: iStock/skyNext

Несколько рейсов были задержаны в столичном аэропорту Внуково из-за отражения атаки беспилотников, по данным онлайн-табло вылета.
Задержки составили от 30 минут до трех часов. Были задержаны рейсы в Анталью, Стамбул, Ереван, Актау и Бодрум.

Ранее система ПВО в городском округе Подольск уничтожила беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин примерно в 1:20 по московскому времени. Впоследствии еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, также был сбит. По предварительной информации, жертвы и разрушения в результате обоих инцидентов отсутствуют.

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