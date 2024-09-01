ВСУ предприняли попытку атаки Ярославля

Фото: Минобороны РФ
Российская система ПВО сбила БПЛА ВСУ, который направлялся к Ярославлю. Не зафиксировано ни пострадавших, ни разрушений. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.
«На подлете к Ярославлю была отражена атака украинского БПЛА. На месте приземления никого не пострадало и разрушений не произошло», — написал он.Евраев также отметил, что на территории региона могут остаться обломки дрона, которые имеют значение для расследования. В случае их обнаружения важно держаться на безопасном расстоянии и сообщить о нахождении БПЛА по номеру 112.
Прежде сообщалось, что за ночь системы ПВО России перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотников над 15 регионами страны. По информации Минобороны, Украина попыталась осуществить террористическую атаку с помощью ударных дронов.
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