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ВСУ применили газовые средства против спецназа «Ахмат» в Курской области

22 августа 2024, 17:44
Фото: istockphoto / Mariia Kokorina

Фото: istockphoto / Mariia Kokorina

В Курской области произошла атака на военнослужащих спецназа «Ахмат», организованная боевиками Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своём Telegram-канале командир подразделения «Аид».
«На кадрах опубликованного видео видно, что бойцы спецназа были готовы к атаке и надели противогазы. Попытка украинских военных атаковать с помощью газового оружия не увенчалась успехом. Значительное число боевиков ВСУ было ликвидировано», — сообщили в Российской газете.

Ранее армия Вооруженных сил Украины уже использовала химическое оружие против военнослужащих спецназа «Ахмат». Тогда в результате нападения никто серьёзно не пострадал.



Ранее сообщалось, что западные страны не предоставят ВСУ дальнобойные ракеты.

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#рф
В порт «Кавказ» направили пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ
22 августа 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Prathaan

Пожарный поезд направили в порт «Кавказ» в Краснодарском крае для тушения цистерн, которые загорелись в результате атаки со стороны боевиков ВСУ, сообщает РИА Новости.
Сейчас уточняют данные о площади возгорания и количестве пострадавших.

Ранее в оперштабе сообщалось, что Киев атаковал железнодорожный паром с топливом в цистернах.

Перед этим пользователи сети сообщали о густом дыме на Таманском полуострове, однако официальной информации на тот момент не было. Уточнялось, что движение по Керченскому мосту приостановили. Кроме того, в течение дня 22 августа движение на мосту приостанавливали два раза.

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#россия
#пожар
#всу
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#крымский мост
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ВСУ атаковали паром с железнодорожными цистернами для топлива в порту «Кавказ»
Оперштаб Кубани: ВСУ атаковали ж/д паром с топливом в порту в Керченском проливе
22 августа 2024, 18:09

Фото: istockphoto/Distortion Media

Киевский режим предпринял атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.
Ранее очевидцы сообщали, что на Таманском полуострове виден густой дым. Автомобильное движение на Крымском мосту было временно приостановлено. В своём телеграм-канале оперштаб сообщил, что на место прибыли оперативные и экстренные службы. В порт также направлен специальный пожарный поезд.

Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняется. Сотрудники специальных служб приступили к ликвидации последствий атаки противника. Уточняется, что в течение дня 22 августа движение по Крымскому мосту перекрывалось дважды.

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#пожарный
#оперштаб
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В РФ высказались о новых попытках боевиков ВСУ напасть на приграничье
Военный эксперт Прохватилов: боевики ВСУ могут напасть под Белгородом и Брянском
22 августа 2024, 18:05

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинские диверсанты могут попытаться нанести удар под Белгородом и Брянском, сообщил изданию «Абзац» военный аналитик Владимир Прохватилов.
«В Брянской области нормально организована оборона. Прошло две недели с момента вторжения на нашу территорию украинской армии. Естественно, на других направлениях укрепили оборону. Грамотно организованная оборона не позволила вчера ВСУ пройти дальше, их отбросили. Везде будут пробовать ещё — и на Белгородском направлении, и на Брянском», — считает Прохватилов.

Он резюмировал, что боевикам ВСУ принципиально необходимо продвигаться на юге, включая Запорожскую АЭС.

Укронацисты совершили нападение на приграничье в Курской области 6 августа.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали газ против российского спецназа «Ахмат». Значительную часть неонацистов ВСУ ликвидировали.

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#украина
#всу
#сво
#война
#белгородская область
#брянская область
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Очевидцы сообщают о попытках удара по порту «Кавказ» со стороны ВСУ
22 августа 2024, 17:27

Фото: istockphoto/Vyacheslav Makaryev

О попытках нанести удар по порту «Кавказ» со стороны боевиков ВСУ сообщают пользователи, передает Baza. Журналисты также сообщили о дыме на Таманском полуострове. Проезд по Керченскому мосту закрыли. Официальных данных не сообщается.
Ранее была информация что движение по Крымскому мосту приостановили на 45 минут. Уточнялось, что граждан, находящихся в зоне досмотра и на мосту, просили сохранять спокойствие. Позже сообщили, что движение по переправе возобновлено.

Кроме того, на 14:00 со стороны Тамани стояли в очереди 70 машин. Примерное время ожидание прогнозировалось в три часа.

Перед этим в сети появились кадры разрушенного взрывом газа дома в Кизеле, расположенном в Пермском крае.

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#война
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#крымский мост
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ВС РФ прорезали насквозь укрепления ВСУ в ДНР
22 августа 2024, 17:23

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

В своём блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные полностью прорвали украинские укрепления в ДНР. Об этом сообщили в РИА Новости.
По словам аналитика, российские войска начали масштабное наступление в районе Торецка и освободили несколько населённых пунктов, включая Нью-Йорк, Артёмово и Шумы.

«Украинские укрепления в этом районе не были должным образом защищены, и российские войска прорвались сквозь них с невероятной скоростью. Россия не только заняла все ключевые позиции в этом районе, но и продолжает стремительно продвигаться к самому Торецку», — поделился аналитик.

В конце июня Министерство обороны России сообщило об освобождении посёлка Шумы в ДНР группировкой войск «Центр». В понедельник стало известно, что российские войска заняли Артёмово в Донецкой Народной Республике и посёлок Новгородское (украинское название Нью-Йорк).

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#днр
#всу
#вс рф
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AP: новобранцы ВСУ отказываются стрелять по российским бойцам
22 августа 2024, 17:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Новобранцы ВСУ отказываются стрелять по российским бойцам, когда видят их на огневой позиции в окопах. Об этом сообщили украинские командиры, слова которых приводит издание Associated Press (AP).
«Некоторые не хотят стрелять. Они видят врага на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь. <...>. Когда они не используют оружие, они неэффективны», — жалуется командир батальона 47-й бригады ВСУ.
Сообщается, что некоторые мобилизованные, только что попавшие на фронт, с большим трудом собирают оружие и ориентируются на поле боя.

Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали инвалида третьей группы и без двух пальцев, а после определили его в пулеметчики. В декабре 2023 года в Изюмском районе Харьковской области правоохранители остановили его для проверки документов и отправили в военкомат.

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Пенсионерка под Курском несколько дней пряталась от ВСУ в канализации
Под Курском пенсионерка три дня пряталась от ВСУ в яме и ела помидоры
22 августа 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Olena_Z

Пенсионерка на протяжении трех дней пряталась от боевиков ВСУ в канализации. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на родственницу пожилой женщины Татьяну.
Со слов собеседницы издания, женщина видела пикап, который двигался к ее дому.

«Вижу ноги, а сзади, за огородом, у нас кукуруза. Этот их солдат достает автомат и лупит по нашей кукурузе», — передала журналистам слова пенсионерки Татьяна.
Старушка пила воду для полива огорода, слушая неподалеку звуки боестолкновений.

Укронацисты напали на Курскую область 6 августа утром. Отпор противнику дали ВС РФ, сотрудники Росгвардии и погранслужба ФСБ.

Ранее сообщалось о гибели украинского полицейского Романа Зеленского.

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#курская область
#всу
#пенсионеры
#новости
#война
#украина
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«Сердце не выдержало»: на Украине сообщили о гибели Зеленского
Полиция Украины сообщила о гибели старшего лейтенанта Романа Зеленского
22 августа 2024, 16:18

Фото: istockphoto/olegda88

О гибели старшего лейтенанта украинской полиции Романа Зеленского сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале. Офицер был сотрудником патрульной службы.
«Во время выполнения боевого задания погиб <…> старший лейтенант полиции Роман Зеленский», — сказано в сообщении.

Там добавили, что старлей умер, получив ранение во время выполнения задания.

«Сердце не выдержало», — резюмировали в ведомстве.
Однофамилец главы киевского режима скончался на 37-м году жизни.

Ранее была информация, что ревнивый африканец совершил жестокое убийство россиянки на тропическом острове. Женщину искали пять дней. Она пошла погулять с другом и не вернулась. Некоторое время спустя родные подняли тревогу.

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«Акция возмездия»: Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева
Военэскперт Коротченко: Россияне ожидают решительных мер на удары Киева
22 августа 2024, 15:58

Фото: istockphoto/Svet Ivan

Россия вновь столкнулась с атаками украинских беспилотников — вчера над Москвой было зафиксировано сразу 10 запусков. А сегодня над территорией страны удалось сбить 28 вражеских дронов.
Ранее военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Радио 1» отметил, что, когда по Израилю наносят удары ракетами, изготовленными из дерева и пластмассы, в ответ Израиль разрушает половину города с помощью бомб.

Российская Федерация не предпринимает ответных действий, подобных израильским, где в ответ на атаки используются мощные бомбардировки, которые наносят значительный ущерб противнику.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» сказал, что общественное мнение в России требует демонстративных действий в ответ на удары, которые Российская Федерация получает от Украины.

«Мы не воюем против городов. Вопрос возникает об уничтожении центров принятия решений на Украине, в которых вырабатываются соответствующие террористические решения. В Киеве есть правительственный квартал, резиденция Зеленского, штаб-квартира безопасности Украины. Подобного рода объекты являются приоритетными для уничтожения в ходе реального военного конфликта, потому что именно с этих объектов принимаются решения об атаках Российской Федерации», — объяснил эксперт.
Беспилотники боевиков ВСУ атаковали аэродром в российском регионе — видео
Беспилотники боевиков ВСУ атаковали аэродром в российском регионе — видео
По его словам, это демонстративная акция возмездия, которую сегодня ожидают девяносто процентов населения Российской Федерации. Вопрос о том, почему Россия не действует так, как Израиль, безусловно актуален, но он должен быть адресован тем, кто в России принимает соответствующие политические решения, пояснил он.

«Необходимо уничтожать критическую инфраструктуру Украины, проводить показательные ликвидации террористов, которые занимают государственные должности в аппарате государственного и военного управления Украины. Эти вещи совершенно очевидные, почему мы этого не делаем, я не могу ответить, за исключением того, что нет соответствующего решения», — сказал Коротченко.
Эксперт повторил, что большая часть россиян ждет, когда будет нанесен массированный ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского, потому что он «террорист и преступник».
«Подонок и убийца»: Военэскперт Коротченко о последствиях для Зеленского атаки ВСУ на Москву
«Подонок и убийца»: Военэскперт Коротченко о последствиях для Зеленского атаки ВСУ на Москву
«Мы видим атаки на топливно-энергетические объекты на территории России, на российские аэродромы. Украина уже даже атакует объекты на севере России. Может быть, на так называемый день независимости Украины будет нанесён удар? Если он не будет нанесен, вопросов все больше и больше, почему мы этого не делаем», — отметил он.
По его словам, общественное мнение в России требует демонстративных действий в ответ на удары, которые страна получает от Украины.

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