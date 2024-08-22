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В Курской области произошла атака на военнослужащих спецназа «Ахмат», организованная боевиками Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своём Telegram-канале командир подразделения «Аид».
«На кадрах опубликованного видео видно, что бойцы спецназа были готовы к атаке и надели противогазы. Попытка украинских военных атаковать с помощью газового оружия не увенчалась успехом. Значительное число боевиков ВСУ было ликвидировано», — сообщили в Российской газете.
Ранее армия Вооруженных сил Украины уже использовала химическое оружие против военнослужащих спецназа «Ахмат». Тогда в результате нападения никто серьёзно не пострадал.
Ранее сообщалось, что западные страны не предоставят ВСУ дальнобойные ракеты.
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Мира Полтева