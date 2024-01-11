Украинский беспилотник попытался атаковать Калужскую область

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В небе над Калужской областью был перехвачен украинский беспилотник. Об этом заявил глава региона Владислав шапша.
«В Жиздринском районе сегодня также силами ПВО был подавлен беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3», - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте падения вражеского дрона работают оперативные службы региона.
При этом утром 11 января в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников три российских региона.
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Элина Позднякова