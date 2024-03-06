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В Курской области загорелся склад после атаки беспилотника

Старовойт: в Курской области загорелся склад ГСМ после атаки БПЛА
06 марта 2024, 09:26
Фото: istock / Distortion Media

Фото: istock / Distortion Media

Украинский бесплатный летательный аппарат атаковал склад ГСМ в Курской области. В результате удара в Железногорском районе возник пожар на складе горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Телеграм-канале.
«Горит резервуар с топливом, пострадавших нет», — сообщил губернатор.
Сообщается, что на место инцидента выехали оперативные службы.


До этого стало известно сирена ракетной опасности запущена в Белгородском районе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#пожар
#аппарат
#беспилотник
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В Подмосковье поймали мошенников, пытавшихся выманить у пенсионера 8 млн рублей
06 марта 2024, 09:23

Фото: iStock/BrianAJackson

Мошенников, выдававших себя за сотрудников ФСБ и пытавшихся лишить сбережений 85-летнего жителя Подольска, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионер рассказал, что ему позвонил мужчина, представился сотрудником ФСБ и сказал, что преступники пытаются украсть деньги с его сберегательного счёта. Чтобы «спасти» сбережения, все их – а это 8 млн рублей — надо обналичить и передать другому «сотруднику», который положит их на безопасный счёт и передаст реквизиты владельцу», — говорится в сообщении.
Пенсионер, который летом прошлого года уже стал жертвой подобного преступления, не поверил звонившему и обратился в полицию. Когда мошенники связались с ним ещё раз, он заявил, что готов передать деньги. При встрече он отдал злоумышленникам муляж денег, и лжесотрудников ФСБ задержали с поличным.

Задержанными оказались 30-летний ранее судимый москвич и 33-летний приезжий из ближнего зарубежья. Сейчас следствие устанавливает всех причастных к этому преступлению.

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#мошенники
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#пенсионер
#полиция
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В российском регионе объявлена ракетная опасность из-за угроз атак ВСУ
Губернатор Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе
06 марта 2024, 09:16

Фото: iStock/allanswart

Сирена ракетной опасности запущена в Белгородском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Он обратился к жителям области и призвал их не покидать дома или укрыться в помещениях со сплошными стенами.

Гладков вскоре сообщил, что система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе неподалеку от села Ближнее. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Ранее сообщалось, что в Курской области загорелся склад горюче-смазочных материалов. Причиной пожара стал украинский беспилотник. В настоящее время информации о пострадавших нет.

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#пво
#белгород
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В Воронеже загорелся частный пансионат для престарелых
МЧС России: при пожаре в частном пансионате в Воронеже спасли 52 человека
06 марта 2024, 09:11

Фото: istock / Distortion Media

В Воронеже в частном доме престарелых произошел пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 52 человека. Об этом сообщается в Телеграм-канале МЧС России.

Возгорание произошло в частном пансионате для престарелых на улице Художника Лихачева в Коминтерновском районе города. Прибывшие пожарные зафиксировали возгорание кровли на площади 200 квадратных метров.

В здании находилось 52 человека (49 пациентов, три человека персонала). Их экстренно эвакуировали, никто не пострадал. Пожар уже удалось локализовать.

К тушению огня привлекли 66 специалистов и 24 единицы техники. Причина пожара на данный момент неизвестна.

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#мчс
#пожар
#пожарные
#возгорание
#сотрудники
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Режим ЧС введен в российском региона из-за взрыва на ТЭЦ
В Туве ввели режим ЧС регионального значения после ЧП на Шагонарской ТЭЦ
06 марта 2024, 08:31

Фото: istock / Leonid Ikan

Режим ЧС регионального значения введен в Туве после происшествия на Шагонарской ТЭЦ, об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, ЧП произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной.

В результате взрыва 18 человек получили травмы и были госпитализированы.

Прежде сообщалось, что на территории ТЭЦ в Туве произошел взрыв. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются. На место направлены правоохранители и экстренные службы. Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди.
Всего из здания был эвакуирован 21 человек. Несколько пострадавших доставлены в больницу с диагнозом отравление угарным газом.

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#тэц
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По факту аварии на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело
СУСК: по факту аварии с пострадавшими на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело
06 марта 2024, 08:19

Фото: МЧС России

По факту происшествия на Шагонарской ТЭЦ, в результате которого пострадали 18 человек, возбудили уголовное дело.
Как уточнили 5 марта в Telegram-канале Следственного комитета России по Республике Тува дело возбуждено по статье 293 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность, приведшая к неосторожному причинению тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время следователь и криминалисты работают на месте происшествия, проводятся необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.



Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о чрезвычайной ситуации на Шагонарской ТЭЦ. По его словам, 18 человек были госпитализированы, из которых шестеро находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести, еще трое — в удовлетворительном.

Также продолжаются поиски троих пропавших. Местные службы МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с интенсивным задымлением. Всех пострадавших транспортируют в региональные больницы в Кызыле, а занятия во всех учебных заведениях города отменены. Пятнадцать человек эвакуированы в республиканскую больницу Кызыла.

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Стало известно о пропавших без вести при взрыве на ТЭЦ в Туве
Глава Тувы Ховалыг: три человека пропали без вести при взрыве на Шагонарской ТЭЦ
06 марта 2024, 07:52

Фото: istock / maki_shmaki

После взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы три человека пропали без вести. Об этом заявил губернатор Владислав Ховалыг в Телеграм-канале.

«На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся 3 [человек]», — сообщил глава республики.
По последним сведенья, в результате взрыва пострадали 19 человек, 6 из них находятся в тяжелом состоянии. По данным Телеграм-канала Mash, многим из пострадавших диагностировали отравление угарным газом, еще у одного сотрудника электростанции — черепно-мозговая травма.

Причина взрыва уточняется. Сейчас территория ТЭЦ оцеплена, на месте работают экстренные службы.

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#травма
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#человек
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Mash: Число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ достигло 18 человек
06 марта 2024, 06:38

Фото: iStock/Jacob_Wackerhausen

Количество пострадавших во время взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве увеличилось до 18 человек, шесть из которых находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.  Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Большинству из пострадавших диагностировали отравление угарным газом, а ещё у одного сотрудника нашли черепно-мозговую травму.
Сейчас пожар на ТЭЦ локализован на площади в 50 квадратных метров, из здания эвакуировали 21 человека, сообщили в МЧС Республики Тыва. По данным местных властей, все котлы теплоэлектростанции находятся в рабочем состоянии, восстановление центрального отопления планируется на вечер.



Взрыв произошёл в центральном помещении компании «УК ТЭК 4», которая содержит объект. Пожарные потушили огонь, сейчас выясняют причину возгорания. Пока предварительно удалось установить, что инцидент произошёл в месте топливоподачи с ленточным конвейером.

Губернатор Тывы Владислав Ховалыг уже создал оперативный штаб, куда войдет руководство регионального Минздрава, МЧС, МВД, Росгвардии и другие службы, здание оцеплено.

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#пострадавшие
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На Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и взрыв, пострадали минимум 14 человек
Baza: Глава Тывы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ
06 марта 2024, 05:56

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

По меньшей мере 14 человек пострадали в результате взрыва и начавшегося следом пожара на Шагонарской ТЭЦ, сообщил в социальных сетях глава республики Тыва Владислав Ховалыг. По его словам, сейчас на месте уже работают все необходимые службы, создан оперативный штаб
По информации Telegram-канала SHOT, ЧП на территории ТЭЦ произошло примерно в 8-40 утра 6 марта по местному времени. Из здания котельной был эвакуирован 21 человек. Все пострадавшие сотрудники — по меньшей мере 14 человек — были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести и отравлением угарным газом.



Предположительно, пожар начался в котельной. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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#тэц
#происшествия
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Оценено влияние на Рунет повреждения кабеля в Красном море
РБК: повреждение кабеля в Красном море может привести к нарушению графика в РФ
06 марта 2024, 04:27

Фото: iStock/kynny

Повреждение интернет-кабелей в Красном море, соединяющих Европу, Азию и Африку, не окажет прямого влияния на российскую часть сети, пишет РБК.
Однако опрошенные изданием эксперты признают, что серьезные проблемы в Европе и Азии косвенно повлияют на российский трафик. В частности, генеральный директор хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов отметил, что сервисы, которые частично или полностью зависят от ресурсов, расположенных в других странах, работают в стране нестабильно.

Глава точки обмена графиком Piter-IX Николай Метрюк указал, что по поврежденным кабелям в Россию поступает трафик «специфичных сервисов» которые составляют несколько процентов от общего трафика страны.

Ранее сообщалось, что на поврежденные телекоммуникационные кабели между Европой, Азией и Африкой приходится 25 процентов подводного трафика в этом регионе. Поврежденные кабели расположены в южной части Красного моря и находятся под юрисдикцией Йемена.

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#йемен
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