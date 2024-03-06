В Курской области загорелся склад после атаки беспилотника

Фото: istock / Distortion Media
Украинский бесплатный летательный аппарат атаковал склад ГСМ в Курской области. В результате удара в Железногорском районе возник пожар на складе горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Телеграм-канале.
«Горит резервуар с топливом, пострадавших нет», — сообщил губернатор.Сообщается, что на место инцидента выехали оперативные службы.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
Оценено влияние на Рунет повреждения кабеля в Красном море
В Киеве допустили возникновение масштабного пожара из-за поджога
В Ванкувере молния ударила в самолёт, на борту которого были более 500 человек
Алина Юрчак