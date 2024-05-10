Длительность воздушной тревоги в Харьковской области побила рекорд

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В Харьковской области воздушная тревога побила рекорд по длительности, который держался с февраля 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
Отмечается, что она была объявлена 10 мая в 09:07 и работала в течение 9,5 часов.
Ранее сообщалось, что российские войска начали наступление в Харьковской области. В связи с этим ВСУ перебросили в регион резервные подразделения войск для укрепления обороны. Также была объявлена эвакуация жителей города Волчанска и соседних населённых пунктов. Всего в городе, по состоянию на 2022 год, проживало свыше 17 тысяч человек.
Кроме того, ВС РФ одним ударом уничтожили мост через реку Волчья в районе Волчанска, по которому шло снабжение украинских военных, находящихся на данном участке фронта.
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Ранее сообщалось, что российские войска начали наступление в Харьковской области. В связи с этим ВСУ перебросили в регион резервные подразделения войск для укрепления обороны. Также была объявлена эвакуация жителей города Волчанска и соседних населённых пунктов. Всего в городе, по состоянию на 2022 год, проживало свыше 17 тысяч человек.
Кроме того, ВС РФ одним ударом уничтожили мост через реку Волчья в районе Волчанска, по которому шло снабжение украинских военных, находящихся на данном участке фронта.
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Анастасия Чинкова