ВСУ трижды обстреляли российский город Шебекино

Фото: Минобороны РФ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) 5 сентября трижды обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
В результате обстрелов были повреждены 15 домов: пострадали кровли, фасады, остекление и заборы. Также на территории одного из предприятий разрушена крыша и повреждён припаркованный автомобиль.
Кроме того, ВСУ обстреляли село Грузское Борисовского района. В двух многоквартирных домах повреждены фасады и окна, а осколки повредили припаркованный автомобиль.
Ранее сообщалось, что военному корреспонденту с позывным «Пресса» в Луганске подложили под дверь квартиры букет цветов, в котором оказалось пять килограммов пластида. Корреспондент обнаружила подозрительный букет и вызвала саперов, которые подтвердили наличие взрывчатки, передает ТАСС.
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«Было много пожаров. Сотрудники МЧС совместно с бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозяйственных построек, складского помещения, сухой травы и лесной подстилки», — отметил Гладков.
Кроме того, ВСУ обстреляли село Грузское Борисовского района. В двух многоквартирных домах повреждены фасады и окна, а осколки повредили припаркованный автомобиль.
Ранее сообщалось, что военному корреспонденту с позывным «Пресса» в Луганске подложили под дверь квартиры букет цветов, в котором оказалось пять килограммов пластида. Корреспондент обнаружила подозрительный букет и вызвала саперов, которые подтвердили наличие взрывчатки, передает ТАСС.
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Елена Перлова