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ВСУ трижды обстреляли российский город Шебекино

06 сентября 2024, 03:20
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) 5 сентября трижды обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
В результате обстрелов были повреждены 15 домов: пострадали кровли, фасады, остекление и заборы. Также на территории одного из предприятий разрушена крыша и повреждён припаркованный автомобиль.

«Было много пожаров. Сотрудники МЧС совместно с бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух частных домов, двух хозяйственных построек, складского помещения, сухой травы и лесной подстилки», — отметил Гладков.


Кроме того, ВСУ обстреляли село Грузское Борисовского района. В двух многоквартирных домах повреждены фасады и окна, а осколки повредили припаркованный автомобиль.

Ранее сообщалось, что военному корреспонденту с позывным «Пресса» в Луганске подложили под дверь квартиры букет цветов, в котором оказалось пять килограммов пластида. Корреспондент обнаружила подозрительный букет и вызвала саперов, которые подтвердили наличие взрывчатки, передает ТАСС.

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#всу
#белгородская область
#атака
Дуров назвал свою главную цель для Telegram
Дуров: рост аудитории Telegram дал преступникам больше путей для злоупотреблений
06 сентября 2024, 02:12

Фото: istock/Pinkypills

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что стремительный рост аудитории мессенджера до 950 миллионов пользователей создал условия для злоупотреблений со стороны преступников.
Об этом он написал в своём Telegram-канале, впервые выступив после задержания во Франции.

«Резкое увеличение числа пользователей до 950 миллионов вызвало болезни роста, что дало преступникам больше возможностей для злоупотребления нашей платформой. Поэтому я сделал борьбу с этим своей личной целью», — отметил Дуров.
Он добавил, что уже начат процесс улучшения механизмов борьбы с преступными действиями внутри компании, и пообещал вскоре поделиться подробностями достигнутого прогресса.

Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал своё задержание во Франции. По его словам, после прибытия в Париж его допрашивали сотрудники полиции в течение четырёх дней.

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#telegram
#павел дуров
#мошенники
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Мать засунула ее голову в ведро, зарезала и легла умирать рядом: что известно об убийстве девочки в Башкирии
06 сентября 2024, 02:04

Фото: istock/tanawit sabprasan

Семь лет назад Аскинский район Башкирии потрясло страшное событие, которое по сей день не дает покоя местным жителям. Молодая мать зарезала в бане 2-летнюю дочь, а после легла умирать рядом с ее телом.
О подробностях ужасной трагедии и чем завершилась история — в материале «Радио 1».

Легла умирать рядом с телом

Все произошло в апреле, когда однажды вечером женщина отправилась с дочерью якобы на прогулку. Однако, одев девочку, она направилась не на улицу, а в холодную баню во дворе.
«Закрывшись в помещении личного подсобного хозяйства, мать опустила голову двухлетней дочери в ведро с водой и ударила ребенка ножом в живот. Затем она положила тело девочки в бочку, отнесла на чердак и легла рядом с ней», — цитируют заявление республиканского Следкома в «КП-Уфа».
На утро прибывшие правоохранители обнаружили девушку без сознания на чердаке. Мать-убийца попала в реанимацию с сильными обморожениями.

Бросил сожитель

Ирина (имя изменено), 26-летняя жительница района, за два года до случившегося родила дочь — вне брака, от сожителя. До беременности она работала в Уфе, где и познакомилась с будущим отцом девочки. Однако семейная внебрачная жизнь вскоре пошла под откос — Ирина осталась одна с ребенком.

Фото: istock/Kaan Sezer

По данным издания, в доме, где произошла трагедия, женщина жила с матерью, отчимом, братом-школьником и своей дочкой. Безработица и постоянное сидение на шее матери угнетало ее — декретных пособий не получала, а выйти на работу не могла, потому что некому было оставить ребенка.

Родственники говорят, что масла в огонь подливала и мать, которое то и дело винила и упрекала Ирину, что та не работает.
«Я узнала об этом из интернета. Просто не могу поверить, что такое могло произойти. Она очень любила свою дочь», – приводят в «КП-Уфа» слова родственницы Ирины.
Правоохранители, в свою очередь, отмечали, что для них случившееся тоже стало большой неожиданностью — семья считалась благополучной и на учете в полиции не состояла.

Пожизненное

Фото: istock/Akarawut Lohacharoenvanich

После того, как уголовное дело об убийстве двухлетней девочки отправили в республиканский следственный комитет, у сотрудников сразу возникли сомнения в психическом здоровье Ирины. Девушке назначили психиатрическую экспертизу, поместив ее на время расследования в СИЗО.

В конечном итоге судебные врачи диагностировали у Ирины тяжелое психическое расстройство. Убийцу собственной двухлетней дочери пожизненно поместили в психиатрическую клинику.

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#башкортостан
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Дуров впервые прокомментировал свое задержание
Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал претензии властей Франции
06 сентября 2024, 01:55

Фото: istock/Thomasaf

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал своё задержание во Франции. По его словам, после прибытия в Париж его допрашивали сотрудники полиции в течение четырёх дней.
Дуров выразил удивление претензиями французских властей, подчеркнув, что Telegram соблюдает законы и имеет представителя в Евросоюзе, который отвечает на все запросы правоохранительных органов.

Он также отметил, что у французских властей есть множество способов связаться с ним лично, и непонимание, почему такие меры были приняты, остаётся для него загадкой.

Ранее сообщалось, что во время пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что встречался с Павлом Дуровым всего один раз в Москве много лет назад, где тот делился своими планами. После этого больше встреч у них не было, включая Баку. Владимир Путин подчеркнул, что к Павлу Дурову у властей никаких претензий нет.

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#владимир путин
#telegram
#павел дуров
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В Луганске военкору подложили под дверь отравленный букет цветов с 5 кг пластида
В Луганске военкору подложили под дверь букет цветов с 5 кг пластида
06 сентября 2024, 01:35

Фото: Marina Komrakova

Военному корреспонденту с позывным «Пресса» в Луганске подложили под дверь квартиры букет цветов, в котором оказалось пять килограммов пластида.
Корреспондент обнаружила подозрительный букет и вызвала саперов, которые подтвердили наличие взрывчатки, передает ТАСС. Подозревается, что это была попытка покушения на жизнь журналиста, занимающегося освещением военных действий на востоке Украины.

На данный момент правоохранительные органы ведут расследование инцидента, выясняя, кто мог стоять за этим преступлением.

Ранее сообщалось, что задержанному в Белоруссии гражданину Японии Наканиси предъявили обвинение в агентурной деятельности. Об этом сообщает КГБ республики Бедарусь, заявление которого приводит агентство БЕЛТА. Гражданину Японии предъявлено обвинение по статье 358-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщается в заявлении комитета.

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#расследование
#цветы
#отравление
#военкор
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Задержанного в Белоруссии гражданина Японии обвинили в агентурной деятельности
05 сентября 2024, 22:58

Фото: istockphoto/Rawf8

Задержанному в Белоруссии гражданину Японии предъявили обвинение в агентурной деятельности. Об этом сообщает КГБ республики, заявление которого приводит агентство БЕЛТА. Японца обвинили по статье 358-1 УК РБ, указано в сообщении.
«По словам сотрудника КГБ, Наканиси предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 358-1 (агентурная деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб. Шпион собирал информацию о происходящем в стране, о реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь», о белорусско-украинской границе и военной инфраструктуре, указывалось в материале.

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#белоруссия
#шпион
#япония
#безопасность
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Стали известны требования РКН к авторам каналов с аудиторией более 10 тысяч
РКН подготовил правила для каналов в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч
05 сентября 2024, 22:35

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Роскомнадзор подготовил правила для владельцев каналов и страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч человек. Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как следует из документа, владельцы каналов должны будут предоставить ведомству ФИО для физических лиц, наименование фирмы, организационно-правовую форму и регистрационный номер для юридических лиц, ФИО и регистрационный номер для ИП. Отмечается, что требования распространяются для граждан России.

Вместе с тем блогеры должны будут передать РКН номера сотовых телефонов, адреса электронной почты и данные о сетевых адресах оборудования, с которого ведется страница.

Ранее стало известно, что подведомственный Роскомнадзору главный радиочастотный центр предостерег российских провайдеров от попыток ускорения видеохостинга YouTube. Специалисты заявили, что нарушение маршрутизации трафика ставит под угрозу техническую возможность незамедлительного ограничения доступа к интернет-ресурсу в случае возникновения такой необходимости.

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#youtube
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В Солнечногорске задержали грузовики с 60 кубометрами строительного мусора
05 сентября 2024, 22:13

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

В Солнечногорске предотвратили сброс строительного мусора объёмом 60 кубометров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Инспекторы Минчистоты провели рейд вместе с сотрудниками Главного управления региональной безопасности Московской области, Минэкологии Подмосковья и МВД. Всего было остановлено и проверено 33 грузовика. У двух водителей не было разрешения на перевозку отходов. Нарушителей привлекли к административной ответственности», – пояснили в министерстве.
Там добавили, что машины, на которых незаконное перевозили строительный мусор, пришлось задержать.

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#подмосковье
#московская область
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Минюст США обвинил шесть россиян в хакерских атаках на Украину и страны НАТО
05 сентября 2024, 21:58

Фото: istockphoto/welcomia

Министерство юстиции США обвинило шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны НАТО. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства. Среди обвиняемых — якобы шесть офицеров ГРУ Минобороны РФ и россиянин Стигал.
Американский Минюст заявляет, что все эти шесть человек устраивали кибератаки на критическую инфраструктуру Украины, а позднее подвергли хакерским нападениям правительственные системы стран НАТО.
«Министерство юстиции будет использовать все доступные инструменты для пресечения подобного рода вредоносной кибердеятельности и привлечения виновных к ответственности», — говорится в сообщении.
Ранее Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 1 миллиона долларов за данные, которые помогли бы арестовать российского хакера Стигала.

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#человек
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#минюст
#хакеры
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В Тульской области на площади 2 тыс. кв. м. горит помещение АО «Пластик»
Площадь пожара на тульском АО «Пластик» выросла до двух тысяч квадратных метров
05 сентября 2024, 21:51

Фото: iStock/Distortion Media

Площадь возгорания в помещении на территории АО «Пластик» в городе Узловая Тульской области достигла двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В 18:29 мск в ГУ МЧС РФ по Тульской области поступило сообщение о пожаре. Восемь пожарных расчётов, а также автолестница для работы на высоте выехали на место. Позднее появилась необходимость в привлечении дополнительных сил и средств.

Как сообщили в правительстве, на территории предприятия загорелись резервуары с машинным маслом.

На место происшествия выехал министр безопасности региона Сергей Косов. Также в предприятию едут лаборатории Роспотребнадзора и ГУ ТО «Природа» для взятия пробы воздуха.

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