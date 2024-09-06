Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область обернётся «двойным поражением» для Киева и победой для России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, украинская армия не смогла достичь никаких стратегических целей в этом регионе.
Эксперт подчеркнул, что российские войска смогут уничтожить украинские резервы, переброшенные в Курскую область, и ускорить продвижение в Донбассе.
Шаффер также указал, что ВСУ использовали западное передовое вооружение в атаке, но оно оказалось бесполезным и теперь уничтожается на поле боя.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский признал недостаточную подготовку новобранцев, подчеркнув необходимость скорейшей отправки военнослужащих на фронт.
Читайте также:
Главком ВСУ Сырский признал недостаточную подготовку новобранцев
Сырский набрался смелости и признал эту правду о ВСУ
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО MLRS в районе Сум
«В конечном итоге это будет двойной выигрыш для русских», — отметил Шаффер.
Эксперт подчеркнул, что российские войска смогут уничтожить украинские резервы, переброшенные в Курскую область, и ускорить продвижение в Донбассе.
Шаффер также указал, что ВСУ использовали западное передовое вооружение в атаке, но оно оказалось бесполезным и теперь уничтожается на поле боя.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский признал недостаточную подготовку новобранцев, подчеркнув необходимость скорейшей отправки военнослужащих на фронт.
Читайте также:
Главком ВСУ Сырский признал недостаточную подготовку новобранцев
Сырский набрался смелости и признал эту правду о ВСУ
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО MLRS в районе Сум
Елена Перлова