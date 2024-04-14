ВСУ ударили дронами по сотрудникам МЧС в ДНР

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Двое сотрудников МЧС пострадали из-за удара украинских беспилотников в ДНР, сообщается в телеграм-канале ведомства.
ВСУ атаковали Никитский район Горловки 12 апреля. Когда на место происшествия прибыли экстренные службы для тушения пожара, украинские военные повторили атаку. Из-за сброса взрывоопасного предмета пострадали два сотрудника МЧС.
Прежде сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку атаки российской территории. Минувшим утром система ПВО перехватила и уничтожила 10 дронов противника над Краснодарским краем, пять БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.
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Анастасия Хохлова