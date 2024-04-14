В ДНР рассказали, как ВСУ применяют дроны для охоты за мирным населением

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Вооружённые силы Украины применяют ударные беспилотники для охоты за мирным населением Донецкой Народной Республики. Путь от Донецка до Горловки они превратили в настоящую «дорогу смерти».
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По словам помощника Пушилина, все обочины этой трассы уставлены остовами сожжённых украинскими дронами гражданских автомобилей. Эту практику охоты за мирными гражданами ДНР в республике называют эсэсовской, сказал Кимаковский.
В качестве примера он привёл недавний случай, по которому Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Представители коммунальных служб приехали на место обстрела, чтобы ликвидировать его последствия. Один из них был ранен в результате повторной атаки. Он лежал, истекая кровью, и никто не мог к нему подойти, чтобы оказать помощь, так как в небе над раненым целым роем кружились беспилотники и не давали возможности приблизиться.
Кимаковский подчеркнул, что вдоль дороги стоят обгорелые остовы именно гражданских машин, там нет никакой военной техники, из чего ясно, что ВСУ целенаправленно охотятся именно за мирными гражданами.
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В качестве примера он привёл недавний случай, по которому Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Представители коммунальных служб приехали на место обстрела, чтобы ликвидировать его последствия. Один из них был ранен в результате повторной атаки. Он лежал, истекая кровью, и никто не мог к нему подойти, чтобы оказать помощь, так как в небе над раненым целым роем кружились беспилотники и не давали возможности приблизиться.
Кимаковский подчеркнул, что вдоль дороги стоят обгорелые остовы именно гражданских машин, там нет никакой военной техники, из чего ясно, что ВСУ целенаправленно охотятся именно за мирными гражданами.
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Александр Бойцов